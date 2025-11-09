Укр
Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многих

Юрий Берендий
9 ноября 2025, 16:17
Кошки часто не спят по ночам из-за естественной сумеречной активности, отсутствия комфортного места для сна, избытка энергии или физиологических потребностей.
Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многих
О чем говорится в материале:

  • Почему кот не спит ночью
  • Что делать, если кошка не дает спать
  • Как приучить кота спать ночью

Многие владельцы кошек сталкиваются с ночными "концертами" своих любимцев, но зооэксперты объясняют, что такое поведение имеет естественные корни и часто зависит от образа жизни животного. Об этом говорится в видео проекта "Animal Wised".

Главред выяснил, почему кошка не спит по ночам.

видео дня

Коты - сумеречные животные

"Кот является сумеречным животным, то есть наиболее активным на рассвете и в сумерках", - объясняют зооэксперты проекта Animal Wised.

Именно в это время у них пробуждаются инстинкты охотников. Даже домашние коты, которые живут в комфорте, часто сохраняют это естественное поведение, поэтому "многие все еще более активны в это время суток".

Смотрите видео о том, почему кот ночью бесится:

На чем любят спать коты

Отсутствие комфортного и безопасного места для отдыха может быть причиной, почему кот не спит ночью.

"Кошки предпочитают кровати, которые обеспечивают тепло и безопасность и имеют соответствующий размер", - отмечают эксперты. Если кошка спит на вашем диване или в кровати, возможно, ее собственное место для сна просто не нравится.

Как сделать так, чтобы кот спал ночью

Многие кошки спят спокойнее, когда имеют возможность подняться повыше.

"Если им запрещено подниматься на высокие места в доме ночью, они могут спать только тогда, когда вас нет дома", - объясняют в Animal Wised.

Поэтому хорошим решением будет установить специальные полки или "кошачье дерево" с уровнями.

Почему кот не ложится спать ночью

Коты, которые не имеют достаточной физической активности днем, часто "имеют большую склонность к активности ночью из-за накопленной энергии". Они могут мяукать, бегать или даже портить мебель. Эксперты советуют играть с котом во второй половине дня, чтобы "выпустить пар".

Когда правильно кормить кота - почему кот мяукает ночью

Иногда причина ночного мяуканья проста - животное хочет есть.

"Если вы просыпаетесь, чтобы дать ему то, о чем он просит, кошка учится, что это способ получить то, что она хочет", - предостерегают специалисты.

Лучше кормить питомца непосредственно перед сном.

Как успокоить кошку на ночь

Если кошка или кот нестерилизованы, их повышенная активность ночью может быть связана с периодом течки.

"Во время этого периода как самки, так и самцы более активны ночью, издавая громкие стоны и мяуканье", - объясняют в Animal Wised.

Эксперты советуют стерилизацию не только для спокойного сна, но и для сохранения здоровья животного.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если все другие причины исключены, но кот все равно не спит ночью, специалисты советуют обратиться к ветеринару.

"Хотя чрезмерное мяуканье обычно связано с психическими проблемами, они также могут издавать эти звуки, чтобы сообщить нам, что испытывают физическую боль или нехорошо себя чувствуют", - объясняют эксперты Animal Wised.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

