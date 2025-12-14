Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

Простое удобрение из того, что есть под рукой, заставляет растения цвести даже зимой.

Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения - ответ цветовода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения? Этот вопрос волнует всех цветоводов, у которых дома есть комнатные цветы. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о простом и натуральном удобрении, от которого любые цветы зацветают пышной шапкой. Эта подкормка готовится из того, что есть на кухне, поэтому покупать ничего не нужно.

"Даже чахлые цветы, которые никогда не цвели, у которых постоянно желтеют и опадают листья, от такой натуральной подкормки начинают очень мощно и ярко цвести", - рассказали на канале.

Эту подкормку обожают абсолютно все домашние цветы: и пеларгония, и герань, и фикус, и замиокулькас, и орхидея, и даже денежное дерево.

Женщина утверждает, что подкормка дает моментальный эффект абсолютно на всех растениях.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Первое, что вам понадобится, - это пол-литра отстоянной или кипяченой воды. Главное, чтобы она была не горячей.

В воде нужно растворить половину чайной ложки куркумы.

Куркума как удобрение очень полезна для растений: даже вялые, пожелтевшие и подсыхающие цветы начинают зеленеть, выпускать бутоны и пышно цвести. Она отлично стимулирует рост и цветение.

Иногда кончики листьев начинают засыхать и скручиваться — куркума помогает справиться и с этим. Она содержит вещества, полезные для растений, а также помогает отпугивать вредителей и бороться с грибками.

Куркума также хорошо укрепляет растения, поэтому таким раствором их хорошо поливать после пересадки, чтобы они быстрее прижились, не ослабли и повысили иммунитет. Кроме того, очень часто после пересадки растения как бы впадают в спячку — перестают расти и цвести. Эта подкормка помогает им сразу пуститься в активный рост на новом месте.

Далее в раствор нужно добавить примерно половину чайной ложки черного перца.

Можно ли добавлять черный перец в растения? Да, безусловно. Черный перец — это один из лучших стимуляторов обильного цветения. Цветовод утверждает, что растения начинают выпускать одну гроздь бутонов за другой, цветение получается ярким и пышным.

Кроме того, черный перец насыщает почву, ускоряет метаболизм растения, подавляет патогенную микрофлору. В горшках не будет ни плесени, ни грибков, ни насекомых.

Третий важный ингредиент — чайная ложка крахмала. Крахмал содержит колоссальное количество микро- и макроэлементов: фосфор, кальций, калий. Он стимулирует цветение, способствует появлению новых листьев и бутонов. Крахмал улучшает структуру почвы и воздухообмен, благодаря чему корни получают больше кислорода и растения лучше развиваются.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.

Чем полезно удобрение с куркумой, перцем и крахмалом:

калий и железо положительно влияют на рост, укрепляют побеги, участвуют в процессе фотосинтеза, помогают наращивать зеленую массу;

во время цветения бутоны становятся более яркими, пышными и крупными;

даже самые слабые и чахлые растения начинают активно расти;

цветы сразу же начинают покрываться маленькими бутончиками и буквально на следующий день начинают красиво цвести;

листья становятся крепкими и зелеными;

начинается активное образование корней, а корневая система очень важна для растений. Чем она больше и сильнее, тем лучше растение растет и цветет.

"Кстати, этот раствор я использую не только как подкормку, но и для укоренения черенков. Уже через 12 часов появляются маленькие корешки, а на следующий день — крепкие и сильные. Такие растения потом растут очень хорошо", - рассказала цветовод.

Как полить комнатные цветы куркумой

Подкормку нужно вносить во влажную почву — по две столовые ложки под корень. Делать такую подкормку достаточно раз в месяц. Если вы будете делать это реже, эффект все равно будет отличным.

"Стоит один раз так подкормить — и вы свои цветы уже не узнаете. Они будут просто как на картинке. Во-первых, запускается мощное яркое цветение в любое время года. Особенно зимой, осенью или ранней весной растения часто перестают цвести, потому что впадают в спячку и им не хватает полезных микро- и макроэлементов", - рассказала цветовод.

