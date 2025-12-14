Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

Анна Ярославская
14 декабря 2025, 03:30
5
Простое удобрение из того, что есть под рукой, заставляет растения цвести даже зимой.
Куркума, комнатные цветы
Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения - ответ цветовода / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как приготовить эффективную подкормку из трех ингредиентов
  • Какие цветы любят куркуму
  • Зачем подкармливать растения этим удобрением после пересадки

Чем подкормить комнатные цветы для пышного цветения? Этот вопрос волнует всех цветоводов, у которых дома есть комнатные цветы. На Youtube-канале Сад, огород ПРО рассказали о простом и натуральном удобрении, от которого любые цветы зацветают пышной шапкой. Эта подкормка готовится из того, что есть на кухне, поэтому покупать ничего не нужно.

"Даже чахлые цветы, которые никогда не цвели, у которых постоянно желтеют и опадают листья, от такой натуральной подкормки начинают очень мощно и ярко цвести", - рассказали на канале.

видео дня

Эту подкормку обожают абсолютно все домашние цветы: и пеларгония, и герань, и фикус, и замиокулькас, и орхидея, и даже денежное дерево.

Женщина утверждает, что подкормка дает моментальный эффект абсолютно на всех растениях.

Как приготовить удобрение для цветов дома

Первое, что вам понадобится, - это пол-литра отстоянной или кипяченой воды. Главное, чтобы она была не горячей.

В воде нужно растворить половину чайной ложки куркумы.

Куркума как удобрение очень полезна для растений: даже вялые, пожелтевшие и подсыхающие цветы начинают зеленеть, выпускать бутоны и пышно цвести. Она отлично стимулирует рост и цветение.

Иногда кончики листьев начинают засыхать и скручиваться — куркума помогает справиться и с этим. Она содержит вещества, полезные для растений, а также помогает отпугивать вредителей и бороться с грибками.

Куркума также хорошо укрепляет растения, поэтому таким раствором их хорошо поливать после пересадки, чтобы они быстрее прижились, не ослабли и повысили иммунитет. Кроме того, очень часто после пересадки растения как бы впадают в спячку — перестают расти и цвести. Эта подкормка помогает им сразу пуститься в активный рост на новом месте.

Далее в раствор нужно добавить примерно половину чайной ложки черного перца.

Можно ли добавлять черный перец в растения? Да, безусловно. Черный перец — это один из лучших стимуляторов обильного цветения. Цветовод утверждает, что растения начинают выпускать одну гроздь бутонов за другой, цветение получается ярким и пышным.

Кроме того, черный перец насыщает почву, ускоряет метаболизм растения, подавляет патогенную микрофлору. В горшках не будет ни плесени, ни грибков, ни насекомых.

Третий важный ингредиент — чайная ложка крахмала. Крахмал содержит колоссальное количество микро- и макроэлементов: фосфор, кальций, калий. Он стимулирует цветение, способствует появлению новых листьев и бутонов. Крахмал улучшает структуру почвы и воздухообмен, благодаря чему корни получают больше кислорода и растения лучше развиваются.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать.

Чем полезно удобрение с куркумой, перцем и крахмалом:

  • калий и железо положительно влияют на рост, укрепляют побеги, участвуют в процессе фотосинтеза, помогают наращивать зеленую массу;
  • во время цветения бутоны становятся более яркими, пышными и крупными;
  • даже самые слабые и чахлые растения начинают активно расти;
  • цветы сразу же начинают покрываться маленькими бутончиками и буквально на следующий день начинают красиво цвести;
  • листья становятся крепкими и зелеными;
  • начинается активное образование корней, а корневая система очень важна для растений. Чем она больше и сильнее, тем лучше растение растет и цветет.

"Кстати, этот раствор я использую не только как подкормку, но и для укоренения черенков. Уже через 12 часов появляются маленькие корешки, а на следующий день — крепкие и сильные. Такие растения потом растут очень хорошо", - рассказала цветовод.

Как полить комнатные цветы куркумой

Подкормку нужно вносить во влажную почву — по две столовые ложки под корень. Делать такую подкормку достаточно раз в месяц. Если вы будете делать это реже, эффект все равно будет отличным.

"Стоит один раз так подкормить — и вы свои цветы уже не узнаете. Они будут просто как на картинке. Во-первых, запускается мощное яркое цветение в любое время года. Особенно зимой, осенью или ранней весной растения часто перестают цвести, потому что впадают в спячку и им не хватает полезных микро- и макроэлементов", - рассказала цветовод.

Смотрите видео - Как приготовить удобрение с куркумой, перцем и крахмалом:

Ранее Главред писал об удобрении "три ложки". Эта "бабушкина подкормка" сотворит чудо с фиалками, пеларгонией, бегонией, а также денежным деревом и даже сансеверией.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Куркума комнатные растения
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

23:45Мир
Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:57Война
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Гороскоп на сегодня 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

Последние новости

03:30

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

Реклама
21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

20:35

Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсеВидео

20:31

Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минутыВидео

20:28

Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в КиевеВидео

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

Реклама
19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусовФото

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

Реклама
15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять