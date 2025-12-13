Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

В XVII веке Украина была в шаге от европейского пути. Гадячский договор и победа под Конотопом могли навсегда изменить влияние Москвы на регион.

Почему Выговский проиграл / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как Выговский почти создал мир без России

Почему Гадячский договор так и не был достигнут

В середине XVII века, в эпоху Руины, Гетманщина оказалась на геополитическом перекрестке между Европой и Московией. После смерти Богдана Хмельницкого гетманом стал Иван Выговский, который выбрал для Украины европейский путь развития. Именно при его правлении были заключены Гадячский договор 1658 года и одержана победа в битве под Конотопом 1659 года - события, которые могли навсегда изменить баланс сил в Восточной Европе и отодвинуть Москву от влияния на украинские земли. Главред расскажет более подробно.

Украина после смерти Богдана Хмельницкого: начало Руины

После смерти Богдана Хмельницкого в 1657 году Гетманщина вошла в период глубокого политического кризиса. Государство было ослаблено внутренними противоречиями, а Московское царство, опираясь на решение Переяславской рады 1654 года, все активнее вмешивалось во внутренние дела Украины. Москва рассматривала Гетманщину не как союзника, а как территорию для постепенного поглощения.

Иван Выговский, который ранее занимал должность генерального писаря, быстро осознал опасность московской "протекции" и начал искать альтернативу на Западе.

Видео о том, как Иван Выговский почти создал мир без России, можно посмотреть здесь:

Гадячский договор 1658 года как европейский выбор Украины

Кульминацией этого курса стало подписание Гадячского договора 16 сентября 1658 года. Этот документ предусматривал создание Республики Трех Народов - федерации Польши, Литвы и Украины в форме Великого княжества Русского. Украина получала широкую автономию, собственные органы власти, сокровище, судебную систему и казацкое войско численностью до 30 тысяч человек.

Особенно важными были положения договора о равноправии православной церкви с католической и развития образования. Гетман получал право основывать академии и коллегиумы, что открывало перспективы для формирования полноценной европейской образовательной системы в Украине. В первоначальной редакции договора также говорилось о ликвидации Брестской унии, хотя впоследствии этот пункт был изъят польским Сеймом.

Гадячский договор стал прямым вызовом имперской политике Москвы и символом евроинтеграционного выбора Украины еще в XVII веке.

Московско-украинская война 1658-1659 годов

Реакция Московского царства была жесткой. Царь Алексей Михайлович начал полномасштабную войну против Гетманщины. Весной 1659 года на украинские земли вторглась большая московская армия под командованием князя Алексея Трубецкого, численность которой, по разным источникам, достигала 100-150 тысяч воинов.

Московские войска осадили город Конотоп. Иван Выговский собрал казацкие полки и привлек союзные крымскотатарские и польские отряды, готовясь к решающей битве.

Битва под Конотопом в 1659 году и поражение Московии

В июле 1659 года состоялась битва под Конотопом - одна из самых масштабных побед украинского войска над Московией. Благодаря удачному стратегическому маневру казацкие силы вместе с союзниками заманили московскую конницу в ловушку у реки Сосновки. Вследствие этого элитные части московского войска были практически уничтожены, а общие потери Москвы достигли десятков тысяч погибших.

Поражение под Конотопом стало серьезным ударом по военной мощи Московского царства и вызвало панику в самой Москве. Царь был вынужден готовиться к обороне столицы, а активное военное вмешательство в украинские дела временно прекратилось.

Почему Иван Выговский проиграл, несмотря на победу под Конотопом

Несмотря на военный успех, политический проект Выговского потерпел крах. В Украине обострилась внутренняя борьба между сторонниками европейского курса и промосковской старшиной, особенно на Левобережье. Москва активно поддерживала оппозицию, разжигая гражданский конфликт.

Дополнительным ударом стало то, что польский Сейм, ратифицируя Гадячский договор, существенно ограничил его начальные положения. Это подорвало доверие к соглашению среди казачества и украинской шляхты. Ситуацию осложнил и уход крымских татар после Конотопской битвы, что лишило Выговского важной военной поддержки.

Отречение Выговского и последствия для Украины

В октябре 1659 года Иван Выговский был вынужден отречься от гетманской булавы. Его отставка ознаменовала начало нового этапа Руины. Следующие гетманы не смогли восстановить единство государства, что в конечном итоге привело к расколу Украины и закреплению Московии на Левобережье.

События вокруг Гадячского договора и битвы под Конотопом остаются одним из самых ярких примеров того, как близкой была Украина к альтернативному - европейскому - пути развития.

Об источнике: "История для взрослых" YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

