Старше Гетманщины: где в Украине растет дерево, которое никто не может срубить

История уникального дерева окутана легендами.

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Существует легенда, из-за которой дуб так никто и не решился срезать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

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Украина - уникальна своей природой. Доказательством этого является и дуб-великан на Коломыйщине, которому уже почти 800 лет. Об этом рассказал автор YouTube-канала "Характерник".

Главред выяснил, с каких времен стоит этот дуб и какие легенды с ним связаны. Растет он в селе Рудники, что в Ивано-Франковской области. По оценкам ботаников, возраст дерева - примерно 800 лет, а объем ствола - 6,38 м.

видео дня

Смотрите видео о дубе-великане из Рудников:

Автор канала рассказывает, что когда дуб только начинал расти, еще не было ни Казацкого государства, ни Киево-Могилянской академии. Он уже стоял, когда правил король Руси Даниил Романович. Также великан пережил нападение монголов, которые в 1240 году сожгли Киев.

Понятно, что за такое долгое время среди местных жителей появились легенды и народные предания относительно этого дуба. Например, как сообщило НТК, местные жители рассказывают легенду о том, что мать, которая из-за зависти к красоте дочери убила ее, закопав на месте будущего дуба. Впоследствии там вырос желудь, который быстро превратился в дерево. Мать и ее муж попытались срезать дуб, но они от этого сразу умерли, а из дерева потекла кровь. Согласно поверью, после этого никто не может срубить или сжечь дерево.

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Что известно о канале Характерник на YouTube? Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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