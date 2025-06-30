Красивые украинские имена, о которых уже забыли: что они означают и как звучат сейчас

Долгое время в Украине набирали популярность современные и зарубежные имена. Однако со временем начали забываться украинские традиционные имена, которые имеют очень интересное значение и мелодично звучат. В TikTok-канале "sidorenko91" назвали забытые украинские мужские имена, а Главред подыскал для вас значение.
Забытые украинские мужские имена
Калений - это редкое украинское имя, которое происходит от древнегреческого имени Каленик. Оно означает "хороший победитель". В целом украинское имя связано с названием хлеба с калиновыми ягодами.
Капитон - это имя происходит от латинского слова "caput", что означает "голова".
Ждан - означает "ожидаемый" или "жданный". Оно имеет глубокие исторические корни и является частью славянской культуры.
Митрофан - имя имеет греческое происхождение и означает "подобный матери" или "явленный матерью". Это имя было распространено преимущественно среди монахов. Обычно это послушные, спокойные дети, которые становятся общительными, коммуникабельными и доброжелательными мужчинами.
Евсей - это имя древнееврейского происхождения. Оно происходит от еврейского имени "Элиша", что означает "Бог - спасение". В Библии это имя упоминается как пророк Елисей.
Харитон - имеет греческое происхождение и означает "посыпающий милостями", "щедрый". Это имя происходит от слова "харита", которое означает женскую красоту и очарование.
Тодин - происходит от старинного имени Тодир, Теодор. Оно происходит из греческого языка и означает "Божий дар" или "порадованный Богом".
Калистрат - это древнегреческое происхождение, имя означает "прекрасный воин" или "доблестный защитник". Оно часто встречалось среди воинов и монахов.
Верен - славянское имя, которое означает "верный". Оно связано с библейским пророком Евремией, чье имя означает "Бог возвеличил".
Марко - интересное украинское имя, которое происходит от латинского "Marcus", что означает "молот". Также это имя связано с богом войны Марсом. В современном мире это имя имеет форму "Марк".
Смотрите видео о забытых украинских именах:
@sydorenko91 Забытые украинские мужские имена? #історіяукраїни #історія#імена#іменахлопців Поет @Іванка Червинская ♬ оригинальный звук - Sydorenko
Мусий - имя имеет древнееврейское происхождение. В народе более известное, как "Моисей".
Демко - это имя имеет греческое происхождение и означает "благодатный", "принадлежащий Дамиану". В украинском языке часто встречается Демьян.
Корней - имя имеет старославянское происхождение. Оно идет от старославянского древнего рода Корнелиев.
Улас - оно связано с именем Власий (Влас). Оно означает "шепелявый", "невнятно говорящий".
Ярема - украинское мужское имя, которое имеет древнееврейское происхождение. Часто оно встречалось в форме имени Иеремия. Оно означает "Бог возвеличит" или "возвышенный Богом".
Вас также заинтересует:
- Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на голову
- Простой тест на характер по цвету глаз расскажет все о вашей личности
- Об этом мало кто знает: в какие дни ни в коем случае нельзя мыть голову
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред