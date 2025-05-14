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Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на голову

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 14:08
226
Мольфар Максим Гордеев назвал 3 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать в этот день.
календарь, женщина
Самый опасный день мая / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Что узнаете:

  • Какой день будет самым опасным в мае
  • Что нельзя делать 15 мая

Украинцев предупредили о большой опасности. Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал день, который может негативно повлиять на вас и привлечь настоящую "черную полосу".

Именно 15 мая - самый опасный день мая, говорит мольфар. В этот день все вокруг может быть иллюзией. Вы рискуете потерять деньги, репутацию и здоровье. Мольфар рассказал, какие запреты нельзя нарушать, чтобы не сломать собственную судьбу и сделать себя сильнее.

видео дня

Что нельзя делать 15 мая

Есть всего 3 запрета, которые нельзя нарушать 15 мая. Они очень простые, но важные.

1. Нельзя смотреть в телефон сразу после пробуждения. То, что вы увидите первым, станет вашей программой на весь день. Если перед вашими глазами появится что-то, что будет символизировать чужой страх, раздражение или просто вы прочитаете плохие новости, то вам самому придется проживать все эти эмоции. С этого может начаться настоящий энергетический провал.

2. Нельзя одевать чужие вещи. Запрет касается даже маминого свитера или футболки любимого мужчины. В 18-е лунные сутки чужие вещи могут оказаться очень опасными. В этот день через ткань передается карма.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

3. Нельзя принимать никаких важных решений после 18:00. В темное время суток может активизироваться зеркальная сущность, которая все исказит. Вы можете на что-то согласиться, что впоследствии может негативно повлиять на жизнь и сломать ее. Лучше вообще ничего не решать в темное время дня.

"Если ты хочешь не просто пройти этот день, а трансформировать негатив в силу, перед сном стань перед зеркалом и прошепчи: "Я не отражение, я - источник. Свои иллюзии отпускаю, свои силы возвращаю. То, что было украдено, забираю. То, что чужое, отпускаю. Я - свет среди тени, я - истина среди лжи. Никто не имеет надо мной власть. Аминь". И тогда 15 мая станет точкой силы", - говорит мольфар Максим Гордеев.

Смотрите видео о самом опасном дне мая:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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