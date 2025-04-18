Пасха 2025: что ни в коем случае нельзя ставить на праздничный стол

Главред рассказывает о том, что обязательно нужно поставить на пасхальный стол, а от чего лучше воздержаться.

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Что поставить на стол на Пасху / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вот-вот будет Пасха и хозяйки уже активно занимаются приготовлением блюд для праздничного стола. Есть несколько очень важных блюд, которые обязательно нужно поставить на пасхальный стол. Главред узнал, что обязательно нужно поставить на праздничный стол, а что категорически нельзя ставить.

Что нужно поставить на пасхальный стол

Одно из главных блюд - пасха. Освященный кулич обязательно нужно поставить прямо в центр стола. Она важный символ Пасхи. Ее следует разрезать на столько частей, чтобы хватило каждому члену семьи. В народе считается, чем пышнее будет кулич и чем богаче будет стол, тем лучше будет жизнь. В куличи можно класть цукаты, орешки, даже кусочки шоколада, а верх полить вкусной сладкой глазурью.

Но не только кулич является символом Пасхи. На стол также нужно положить вареные крашеные яйца. Символически яйца красят в красный цвет, как символ воскресения Иисуса.

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На стол также стоит поставить домашнюю колбасу, буженину или другое мясо. Его даже можно положить в пасхальную корзину и освятить в церкви.

Также на стол нужно положить святую соль. Считается, что она очистит от грехов. Хрен - символ прочности и несокрушимости духа.

На праздничный стол можно поставить красное вино или домашнюю наливку.

Натуральные красители для яиц / Инфографика: Главред

Что нельзя ставить на пасхальный стол

Несмотря на то, что традиционно многие люди идут на природу и жарят шашлыки в день Пасхи, делать это не желательно. Жареное мясо лучше не ставить на праздничный стол. Важно воздержаться от жирной пищи, особенно, после соблюдения строгого поста.

Если вино можно ставить на стол, то водку, виски, коньяк или другие крепкие напитки категорически нельзя употреблять в этот день.

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