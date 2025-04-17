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Как одеться на Пасху: советы модного дизайнера

Анна Ярославская
17 апреля 2025, 12:22
276
Какие цвета в одежде наиболее актуальны на Пасху - рассказал Андре Тан.
Как одеться на Пасху: советы модного дизайнера
В каком цвете одежды встречать Пасху

Вы узнаете:

  • Можно ли надеть джинсы на Пасху
  • В каком наряде лучше всего пойти в церковь

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как одеться на Пасху 2025. Он рассказал, на какие цвета, фасоны и акценты следует обратить внимание.

Если вам интересно, какие вещи стоит спрятать на дальнюю полку в шкафу, читайте материал: Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов.

видео дня

Как одеваться на Пасху женщине

Один из самых стильных и одновременно удобных вариантов на праздничный день - это широкие брюки палаццо в сочетании с легкой блузкой.

"Для тех, кто чувствует себя некомфортно в платьях, или хочется чего-то более интересного, это идеальный вариант. Брюки из легкой ткани, рубашка из фактурного материала - и ты не просто "удобно одета", а элегантно и без усилий", - написал стилист в Instagram.

Брюки палаццо + блуза
Брюки палаццо + блуза / instagram.com/andre_tan_official

Джинсовый total look - это удачная идея для празднования Пасхи. Естественно, в таком образе стоит идти не в церковь, а на празднование в кругу близких или друзей.

"Голубой деним - это очень удачная идея на Пасху. Во-первых, этот цвет символизирует чистоту, спокойствие и легкость. Во-вторых, джинсовый тотал лук - это модно, просто и универсально. Рубашка и брюки или юбка в одном цвете создают целостный образ. А чтобы сделать его праздничным - добавьте сумку светлого или пастельного оттенка, платок в волосы или интересное украшение", - посоветовал дизайнер.

Джинсовый total look
Джинсовый total look / instagram.com/andre_tan_official

Пастельные цвета - символ легкости, возрождения и гармонии, что очень уместно на Пасху. В платье такого цвета можно пойти в церковь или на семейный праздник.

Тан советует обратить внимание на такие оттенки: мятный, пудровый, лимонный, бежевый. Такие оттенки освежают и придают образу женственности и утонченности.

"Обращайте внимание на крой: простой силуэт, качественная ткань, минимум декора (...) Чтобы образ был более интересным, не забываем об аксессуарах - платок, плетеная сумка или интересные заколки дополнят образ", - написал дизайнер.

Платье пастельного цвета
Платье пастельного цвета / instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер советует дополнить праздничный образ интересным аксессуаром. Это может быть украшение мамы, серебряная шпилька, серьги в форме зерна или кулон с символикой. Главное не количество, а особенный смысл такого аксессуара.

Аксессуары с историей
Аксессуары с историей / andre_tan_official

Тан предлагает обратить внимание на монохромные образы. Например, составленные из красных или черных вещей, обуви и аксессуаров. А акцент можно сделать с помощью брошки с украинским символом, сумки контрастного цвета, кулона или бус.

"Минимализм в сочетании с украинским духом выглядит очень современно. Один яркий акцент: брошки, цветная сумка, бусы - и выходит очень стильный образ", - отметил дизайнер.

Монохром + акцент
Монохром + акцент / andre_tan_official

Что не стоит надевать на Пасху

Пасха - светлый праздник, поэтому есть некоторые табу в одежде в этот день, а именно:

  • темные цвета, особенно черный, поскольку они могут вызвать ассоциации с трауром;
  • платья с открытыми плечами, глубокими декольте или вырезами на бедрах или животе;
  • лосины, джинсы, спортивные кофты, худи лучше оставить на другой день;
  • ярких рисунков на одежде, особенно хищных или неоновых, лучше избежать;
  • колготки с кружевом, блестками или сеткой на Пасху неуместны.

Ранее Главред писал, что весна 2025 года будет диктовать смелые решения - сочетание природных и футуристических оттенков, эксперименты с кроем, массивные аксессуары, которые подчеркнут индивидуальность каждой модницы. Детальнее читайте в материале: Модные тенденции весна 2025 - топ-10 трендов, которые удивят.

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Кто такой Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

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