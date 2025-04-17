Как одеться на Пасху: советы модного дизайнера

Вы узнаете:
- Можно ли надеть джинсы на Пасху
- В каком наряде лучше всего пойти в церковь
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как одеться на Пасху 2025. Он рассказал, на какие цвета, фасоны и акценты следует обратить внимание.
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Как одеваться на Пасху женщине
Один из самых стильных и одновременно удобных вариантов на праздничный день - это широкие брюки палаццо в сочетании с легкой блузкой.
"Для тех, кто чувствует себя некомфортно в платьях, или хочется чего-то более интересного, это идеальный вариант. Брюки из легкой ткани, рубашка из фактурного материала - и ты не просто "удобно одета", а элегантно и без усилий", - написал стилист в Instagram.
Джинсовый total look - это удачная идея для празднования Пасхи. Естественно, в таком образе стоит идти не в церковь, а на празднование в кругу близких или друзей.
"Голубой деним - это очень удачная идея на Пасху. Во-первых, этот цвет символизирует чистоту, спокойствие и легкость. Во-вторых, джинсовый тотал лук - это модно, просто и универсально. Рубашка и брюки или юбка в одном цвете создают целостный образ. А чтобы сделать его праздничным - добавьте сумку светлого или пастельного оттенка, платок в волосы или интересное украшение", - посоветовал дизайнер.
Пастельные цвета - символ легкости, возрождения и гармонии, что очень уместно на Пасху. В платье такого цвета можно пойти в церковь или на семейный праздник.
Тан советует обратить внимание на такие оттенки: мятный, пудровый, лимонный, бежевый. Такие оттенки освежают и придают образу женственности и утонченности.
"Обращайте внимание на крой: простой силуэт, качественная ткань, минимум декора (...) Чтобы образ был более интересным, не забываем об аксессуарах - платок, плетеная сумка или интересные заколки дополнят образ", - написал дизайнер.
Дизайнер советует дополнить праздничный образ интересным аксессуаром. Это может быть украшение мамы, серебряная шпилька, серьги в форме зерна или кулон с символикой. Главное не количество, а особенный смысл такого аксессуара.
Тан предлагает обратить внимание на монохромные образы. Например, составленные из красных или черных вещей, обуви и аксессуаров. А акцент можно сделать с помощью брошки с украинским символом, сумки контрастного цвета, кулона или бус.
"Минимализм в сочетании с украинским духом выглядит очень современно. Один яркий акцент: брошки, цветная сумка, бусы - и выходит очень стильный образ", - отметил дизайнер.
Что не стоит надевать на Пасху
Пасха - светлый праздник, поэтому есть некоторые табу в одежде в этот день, а именно:
- темные цвета, особенно черный, поскольку они могут вызвать ассоциации с трауром;
- платья с открытыми плечами, глубокими декольте или вырезами на бедрах или животе;
- лосины, джинсы, спортивные кофты, худи лучше оставить на другой день;
- ярких рисунков на одежде, особенно хищных или неоновых, лучше избежать;
- колготки с кружевом, блестками или сеткой на Пасху неуместны.
Ранее Главред писал, что весна 2025 года будет диктовать смелые решения - сочетание природных и футуристических оттенков, эксперименты с кроем, массивные аксессуары, которые подчеркнут индивидуальность каждой модницы. Детальнее читайте в материале: Модные тенденции весна 2025 - топ-10 трендов, которые удивят.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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