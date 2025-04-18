Будет ли 'колбасить' Землю на Пасху: какими будут магнитные бури 19-20 апреля

Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу от 2 до 9, где высокие значения указывают на более мощные бури и сильное влияние.

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Землю ждет тишина в магнитном поле / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

О чем речь:

На 19 и 20 апреля 2025 года ожидается спокойная геомагнитная ситуация с К-индексом на уровне 3

Такой уровень активности считается минимальным, не несет угрозы для здоровья людей

Центр прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США обнародовал обновленную информацию об уровне солнечной и геомагнитной активности на 19 и 20 апреля 2025 года, об этом говорится на их официальном сайте.

Геомагнитные бури оцениваются по шкале К-индекса, которая варьируется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем мощнее буря и сильнее ее влияние на здоровье людей, электронику и связь.

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В течение субботы и воскресенья ожидается спокойная ситуация - активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа. Астрономы добавляют, что самым точным считается прогноз максимум на одни сутки вперед, остальные - лишь предварительные расчеты.

​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред ​

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.

- те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.

- магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия. Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.

- во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок. Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.

- повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние. Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.

- их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли. Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.

- из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль. Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Магнитные бури в Украине - последние новости

Главред писал о том, что 16 апреля Украина оказалась под атакой мощнейшей магнитной бури. Был зафиксирован повышенный уровень солнечной активности с К-индексом 7.

В этом месяце, апреле 2025 года Солнце вызывает серию магнитных бурь различной интенсивности. Бури будут влиять не только на Землю, но могут также вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Также сообщалось, что Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл. Таким образом, нас ждут десятилетия магнитных бурь.

Больше новостей о метеорологических явлениях:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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