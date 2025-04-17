Жаркая погода местами превратится в дождливую: в каких областях будут осадки

Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится до +18 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 18 апреля

Где температура воздуха повысится до +24 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер

Погода в Украине 18 апреля будет теплой, местами будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 апреля температура воздуха повысится до +23 градусов. В этот день осадков почти не будет. В то же время в восточных областях будет порывистый ветер.

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В субботу температура воздуха в западных областях будет ниже - 19 градусов тепла. В целом в Украине потеплеет до +24 градусов. На Пасху будет тепло. Только на территории западных областей ожидается небольшой дождь.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: ventusky

Погода 18 апреля

В Украине 18 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12° тепла, днем 19-24°, на побережье морей 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 18 апреля в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +12...+24 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +9...+18 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: meteoprog

Погода 18 апреля в Киеве

В Киеве 18 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 7-12°; днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°; днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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