После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

Эта сильная магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие. Новая магнитная буря начнется уже в ближайшие дни.

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Украину накроет почти 6-балльная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину в ближайшие дни атакует новая мощная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

15 апреля магнитная буря достигла почти самой высокой отметки - 8 баллов. Потом буря стала немного слабее, пустившись до 7-ми баллов. На таком же уровне она продержалась еще один день, после чего стала 6-балльной.

видео дня

Ожидается, что 19-20 апреля магнитная буря будет 3-балльной. Однако расслабляться рано, ведь уже 21 апреля врежет новая магнитная буря. Она ударит сразу с 5-балльной мощностью. 23 апреля буря опустится до 3-х баллов, но на следующий день снова станет почти 6-балльной. 25 апреля буря опустится до 4-х баллов, после чего её мощность станет минимальной.

Украину накроет почти 6-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 19 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 41 солнечное пятно.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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