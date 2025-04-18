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Украину будут заливать грозовые ливни: в регионах внезапно меняется погода

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2025, 19:43обновлено 18 апреля, 20:13
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Во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.
погода
Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 19 апреля
  • Где температура воздуха повысится до +24 градусов
  • Где синоптики прогнозируют дожди с грозами

Погода в Украине 19 апреля будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных областях - І уровень опасности. Там ожидаются сильные дожди с грозами.

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В северных, центральных, Харьковской областях 20-21 апреля будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 апреля температура воздуха повысится до +24 градусов. Осадки будут только в западных областях. Теплая погода продлится всю следующую неделю.

В следующие выходные, 26-27 апреля в Украине внезапно изменится погода. Регионы будут накрывать дожди, грозы. Температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 19 апреля
Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: ventusky

Погода 19 апреля

В Украине 19 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве западных областей. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, в западных областях и на побережье морей 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 19 апреля в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +11...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +8...+18 градусов.

погода 19 апреля
Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: meteoprog

Погода 19 апреля в Киеве

В Киеве 19 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в Киеве ночью 10-12°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 апреля
Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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