Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки"

Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Прогнозируется новая магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/CharlVera, Pexels/Luke Miller

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Пик влияния, согласно расчётам, придётся на вторую половину вторника

Возможны магнитные бури классов G1-G2

В ближайшее время продолжительность геомагнитных возмущений составит почти сутки. Пик влияния, согласно расчётам, придётся на вторую половину вторника, 15 апреля (после 21 часа).

Учеными подтвержден отрыв и уход от Солнца в сторону Земли протуберанцев, которые должны достигнуть нашей планеты к 16 апреля. Согласно прогнозу, возможны магнитные бури классов G1-G2.

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Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%. В четверг интенсивность возмущений геомагнитного поля будет ослабевать, однако большую часть дня слабые возмущения магнитосферы Земли ещё сохранятся.

/ xras

Причина магнитных бурь

Согласно наблюдениям, на выходных со стороны Солнца, обращенной к Земле, в космос были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Они являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.

Протуберанцы представляют собой крупномасштабные (размером в несколько сотен тысяч километров) волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере. Волокна эти обычно располагаются высоко в короне, как земные облака, и удерживаются от падения вниз линиями магнитного поля.

Благодаря долгому времени жизни и высокой плотности газа, масса протуберанцев может достигать исключительно больших величин, сравнимых с массой всей остальной короны Солнца.

/ Инфографика Главред

Ранее Главред сообщал о том, когда будут самые сильные магнитные бури в апреле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину накрыла мощная магнитная буря. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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