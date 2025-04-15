Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки"

Алексей Тесля
15 апреля 2025, 10:18
284
Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.
магнитная буря
Прогнозируется новая магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/CharlVera, Pexels/Luke Miller

Важно:

  • Пик влияния, согласно расчётам, придётся на вторую половину вторника
  • Возможны магнитные бури классов G1-G2

В ближайшее время продолжительность геомагнитных возмущений составит почти сутки. Пик влияния, согласно расчётам, придётся на вторую половину вторника, 15 апреля (после 21 часа).

Учеными подтвержден отрыв и уход от Солнца в сторону Земли протуберанцев, которые должны достигнуть нашей планеты к 16 апреля. Согласно прогнозу, возможны магнитные бури классов G1-G2.

видео дня

Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%. В четверг интенсивность возмущений геомагнитного поля будет ослабевать, однако большую часть дня слабые возмущения магнитосферы Земли ещё сохранятся.

Screenshot
/ xras

Причина магнитных бурь

Согласно наблюдениям, на выходных со стороны Солнца, обращенной к Земле, в космос были выброшены два крупных солнечных протуберанца. Они являются одной из основных причин крупных магнитных бурь.

Протуберанцы представляют собой крупномасштабные (размером в несколько сотен тысяч километров) волокна плотного газа, формирующиеся в солнечной атмосфере. Волокна эти обычно располагаются высоко в короне, как земные облака, и удерживаются от падения вниз линиями магнитного поля.

Благодаря долгому времени жизни и высокой плотности газа, масса протуберанцев может достигать исключительно больших величин, сравнимых с массой всей остальной короны Солнца.

магнитная буря, влияние магнитной бури
/ Инфографика Главред

Ранее Главред сообщал о том, когда будут самые сильные магнитные бури в апреле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину накрыла мощная магнитная буря. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

Читайте также:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Абсурдно": Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

"Абсурдно": Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

11:15Мир
Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

11:07Война
Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

09:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с Путиным

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способ

Последние новости

11:48

Металлургия остается одним из китов украинского экспорта, рынок ждет наш металл — Роман Анзин

11:34

"Мы не получили главного": Залужный объяснил, почему Украина продолжает воевать

11:15

"Абсурдно": Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в оправдании РФ

11:07

Трампа склоняют сменить подход к Москве: в WSJ выяснили, о чем речь

10:48

Плюс тысяча к коммуналке: кому из украинцев придется платить больше и за что

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли деталиАрмия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли детали
10:18

Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки"

10:15

Цены резко взлетели: популярные весенние овощи подорожали перед Пасхой

09:28

Близится сделка по миру: спецпредставитель Трампа рассказал о переговорах с ПутинымВидео

09:22

"Каждый день": фаворитка путиниста Киркорова высказалась о романе с ним

Реклама
09:17

В Украине сократили летние каникулы: на сколько продлили учебный год

09:16

РФ переходит в наступление с новой тактикой: в ISW раскрыли тревожный прогноз

08:54

Карта Deep State онлайн за 15 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Будем наслаждаться: синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине

08:18

После мощных взрывов горят дома: в РФ пожаловались на массированную атаку дроновВидео

08:10

Водителей призвали снять с авто заводские пластиковые накладки: какая причина

08:10

Трамп таки станет посмешищеммнение

07:37

В США готовят ужесточение санкций против РФ: что известно

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только люди с умом детектива угадают за 5 секунд

06:10

Война идет в Европумнение

06:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с играющим мальчиком за 15 секунд

Реклама
05:46

Гороскоп на завтра 16 апреля: Козерогам - отдых, Рыбам - счастливый день

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

04:35

От "понеділка" до "неділі" - как образовались названия дней недели: ответ учителяВидео

04:02

Исцелит душу и наполнит любовью: очень сильная молитва на Пасху

03:47

Как раньше называли картофель: историк сделал открытие о его втором названииВидео

03:10

Хитрый пазл на внимательность: нужно найти кошку в стае летучих мышей за 5 секунд

02:32

Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери

02:30

Есть ли угроза окружения Сум: генерал ВСУ назвал главное условие штурма РФ

01:57

Можно ли выбрасывать мусор после захода солнца: священник окончательно ответил

01:33

В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

01:30

"Где грань?": Маричка Падалко назвала трех звезд, которых не позовет на интервью

00:45

Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

00:07

"Моей инициативы не было" : глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения

14 апреля, понедельник
23:44

После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

23:39

Мерц, пообещав дать Украине Taurus, приедет в Киев - Welt

23:18

Не удержалась на ногах: Кэти Перри удивила своим поведением после полета в космос

22:52

Дедлайн до 9 мая: враг хочет зайти в новый регион Украины

22:35

Загадка для многих: почему новые автомобили больше не имеют рычага ручника

22:04

Новые детали удара по Сумам и упреки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Любовь витает в воздухе: подруга "засветила" страстный поцелуй Кацуриной и Дантеса

Реклама
22:01

Украина может частично остаться без популярных фруктов: в чем причина

21:58

Российская актриса дважды пырнула ножом своего любовника: ей "светит" 10 лет

21:25

Сумы снова под атакой баллистики, есть прилет - что известно о последствиях удара

21:02

Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известноВидео

20:57

ЕС презентует детальный план по отказу от нефти и газа из РФ

20:44

Россиян готовят к продолжению войны: Зеленский раскрыл циничный замысел Кремля

20:01

"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

19:56

15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

19:53

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:25

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять