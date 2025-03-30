Почти по всей Украине будут ливни: синоптики назвали регионы, где будет сухо

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха может упасть до +5 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 31 марта

Где температура воздуха повысится до +18 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и туман

Погода в Украине 31 марта будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о том, что в восточных областях будут значительные осадки. Только в юго-западных областях существенных осадков не будет. Ночью и утром возможен туман.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: ventusky

Погода 31 марта

В Украине 31 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, южных, центральных и восточных областях. Ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части до 11°; днем 10-15°, в южных и центральных областях 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 31 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +5...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Погода 31 марта в Киеве

В Киеве 31 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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