Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие.

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Прогноз магнитных бурь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какова мощность магнитной бури

Как долго продлится шторм

В воскресенье, 6 апреля, Земля находится под влиянием сильной магнитной бури. Мощность солнечной активности достигает K-индекса 6. Об этом сообщает meteoagent.

Аналитики отмечают, что геомагнитный шторм продолжается уже несколько дней, однако, по прогнозам, с понедельника он начнет постепенно ослабевать.

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Прогноз магнитных бурь

Пики геомагнитного шторма приходятся на 6, 9 и 10 апреля.

6 апреля - геомагнитная активность остается высокой, K-индекс достигает 6.

7 апреля - буря постепенно ослабевает, интенсивность снижается до K-индекса 4.

8 апреля - геомагнитная ситуация остается стабильной. K-индекс снова на уровне 4.

9 апреля - K-индекс возрастет до 5. Стоит быть внимательным к самочувствию.

Напомним, у метеочувствительных людей магнитные бури могут вызвать головную боль, головокружение, повышенную усталость и колебания артериального давления.

Во время солнечной активности также возможны временные сбои в работе связи и электронных систем.

Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Как защитить себя во время магнитных бурь

Как писал Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее, в частности:

пейте больше воды;

не перегружайте себя;

старайтесь ложиться пораньше и спать не менее 7-8 часов;

лучше отдать предпочтение легкой прогулке, чем силовым тренировкам;

ограничьте употребление кофе и алкоголя.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика: Главред

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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