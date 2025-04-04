Мороз, снег и гололедица: синоптики назвали регионы, на которые налетит шторм

Погода в Черкассах будет одной из самых теплых в этот день. Синоптики прогнозируют дожди во многих областях.

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Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 5 апреля

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и снег

Погода в Украине 5 апреля будет дождливой, грозовой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Синоптики объявили II уровень опасности. Также синоптики прогнозируют гололедицу и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 апреля повсеместно будут лить дожди. На территории западных, северных областей и в Винницкой области будет похолодание. Температура воздуха опустится до +7 градусов.

Уже 6-го апреля в большинстве областей упадет температура воздуха до +2...+9 градусов, а на западе - до 0 градусов днем. На территории западных, северных и частично западных областей будет снег. Холод с заморозками продержится всю следующую неделю, вплоть до Вербного воскресенья.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: ventusky

Погода 5 апреля

В Украине 5 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, южных, центральных, восточных, Сумской областях. В некоторых областях ожидаются даже грозы. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с. В центральных областях, на Закарпатье и в Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла; днем 12-17°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14°, в западных областях 5-10°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +18

По данным meteoprog, 5 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Черкасской области. Там температура воздуха повысится до +11...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Крыму. Там температура воздуха опустится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: meteoprog

Погода 5 апреля в Киеве

В Киеве 5 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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