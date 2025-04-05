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Страну атаковала мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 7-балльного шторма

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2025, 06:20
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Эта магнитная буря может повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине резко усилилась магнитная буря. Она может повлиять на ваше самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Мощная почти 7-балльная вспышка долетела до Земли 2 апреля. 4 апреля она немного ослабла и стала 4-балльной. Ожидается, что 6 апреля она опустится до трех баллов, однако уже на следующий день она вновь усилится.

видео дня

8-10 апреля включительно штормить будет почти 6-балльная буря. Следующие 4 дня она будет слабее на один балл. 15 апреля станет трехбалльной и опустится до минимума.

Однако расслабляться рано, ведь до конца апреля страну атакует еще одна буря, которая продлится 5 дней. Ожидается, что она начнется 21 апреля и ударит с мощностью 3 балла. Своего 5-балльного пика она достигнет 22 апреля. После этого она станет немного слабее и вновь вырастет до того же уровня. Мощность бури снизится до минимума 26 апреля.

магнитная буря
Украину атаковала новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса С. Сообщается, что 5 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 70%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 54 солнечных пятна.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на здоровье / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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