8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха может упасть до -2 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 апреля

Где температура воздуха опустится до -8 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди, снег и гололедицу

Погода в Украине 6 апреля будет местами холодной. Во многих областях прогнозируют дожди, сильные порывы ветра и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Синоптики объявили II уровень опасности. Также синоптики прогнозируют гололедицу и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

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"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 апреля на территории западных областей температура воздуха опустится до 0...+4 градусов. Там будет мокрый снег, гололедица и штормовой ветер. Снег ожидается также на севере и в центральных областях. На востоке и юге будет дождь.

С понедельника, 7 апреля, похолодание усилится практически повсеместно. Ночью будут заморозки не только на почве, но и в воздухе. Всю неделю будет преобладать холодная погода со снегом, морозом и гололедом. Днем ожидаются незначительные "плюсы". Потепление начнется после Вербного воскресенья.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: ventusky

Погода 6 апреля

В Украине 6 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди и снег во многих областях Украины. Ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, восточных и юго-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 1-4° тепла. На остальной территории дождь и мокрый снег, на юго-востоке ночью без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла; на юге, востоке страны и Днепропетровщине ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Карпатах ночью небольшой, днем умеренный снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 6 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха опустится до -2...+5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: meteoprog

Погода 6 апреля в Киеве

В Киеве 6 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем 1-6° тепла; в Киеве ночью и днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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