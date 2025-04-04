Налетят метели и ударят заморозки: какие области накроет зимняя погода

Скоро температура очень резко снизится, будут снег и метели.

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Погода в Украине - налетят метели и ударят заморозки/ фото: УНИАН

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Когда в Украине будут снег и метели

Какой будет погода в Украине в выходные, 5-6 апреля

Погода в Укрпаине в выходные, 5-6 апреля, будет неустойчивой с колебаниями атмосферного давления и снижением температуры воздуха.

Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что в Украине прогнозируются существенные изменения погодных условий.

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По всей территории нашего государства ожидаются умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, временами с грозами.

В воскресенье, 6 апреля, в западной и северной части нашей страны на фоне резкого снижения температуры дождь перейдет в снег. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах и метель.

"Поэтому водителям и пешеходам следует быть крайне внимательными и осторожными при планировании своих дел и поездок. Общий температурный фон на Правобережье страны постепенно снизится на 10-15 градусов, в то время как на юго-востоке страны еще сохранится аномально теплая погода", - отметил Кибальчич.

Погода в Украине в субботу, 5 апреля

В западных областях

В западной части страны ночью ожидаются небольшие дожди, днем умеренные с переходом вечером в мокрый снег. В Карпатском регионе временами значительные осадки. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4... +9 градусов, днем +8... +15, со снижением вечером до +1... +6 градусов.

В северных областях

В северных областях ночью без существенных осадков, днем пройдут дожди, местами значительные. Ветер юго-западный, с переходом вечером на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4... +9 градусов, в дневные часы +9... +14, на Сумщине +15... +17 градусов.

В центральных областях

В центральных областях Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночное время составит 6... +11 градусов, днем +14... +19.

На юге Украины

В южных регионах страны и в Крыму в течение суток местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 6... +11 градусов, днем +14... +19, на побережье морей +9... +14 градусов.

В восточных областях

В восточных областях ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 5... +10 градусов, днем +14... +19.

Погода в Украине 5 апреля/ meteoprog

Погода в Украине в воскресенье, 6 апреля

В западных областях

В западных регионах ожидается неустойчивая и холодная погода. В течение суток пройдет снег, мокрый снег. Местами возможны значительные снегопады. Налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3... +2 градусов.

В северных областях

В северной части страны ожидаются умеренные осадки в виде дождя с переходом в снег и мокрый снег. Местами значительные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0... +6 градусов, на юге Сумской области днем +8... +13.

Погода в Европе 6 апреля 2025/ meteoprog

В центральных областях

В центральных регионах ожидаются умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с, в Днепропетровской области днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем в Днепропетровской области +13...+18 градусов, на остальной части региона +4...+11.

На юге Украины

В южной половине страны пройдут умеренные дожди, в Одесской области местами с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +2... +7 градусов; в Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью +4... +9 градусов, днем +13... +18.

В восточных областях

В восточных областях Украины ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 4... +9 градусов, днем +14... +19.

Погода в Украине 6 апреля/ meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Украине ударят заморозки и будет мокрый снег - синоптик назвала дату резкого похолодания. В Украине ожидается похолодание, усиление ветра до штормового и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что будет мокрый снег, гололедица и заморозки - стало известно, в каких регионах Украины ухудшится погода. Из-за осложнения погодных условий водителей и пешеходов призывают быть более осторожными на дорогах.

Напомним, Украину будет засыпать снегом - стало известно, когда регионы накроет морозное похолодание. Погода в Одессе будет одной из самых холодных 4 апреля. Там температура воздуха повысится лишь до +13 градусов.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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