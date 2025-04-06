Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Что известно:
- Когда в Украине ударят морозы
- В каких областях будут снегопады
- Когда в Украину вернется потепление
Погода в Украине в ближайшие дни будет прохладной и это похолодание продолжит усиливаться. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По Украине проходит холодный атмосферный фронт. Температура воздуха на востоке, юге и в центре повысится до 12-18 градусов тепла.
В западных областях температура воздуха упадет до 0...+4 градусов. На севере будет +3...+8 градусов. В этих областях ожидается дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают и о штормовом ветре.
Прогноз погоды в Киеве 6 апреля
В Киеве днем 6 апреля температура воздуха повысится до +6 градусов. В столице ожидается дождь с переходом в мокрый снег.
"Хотя осадки в столице завтра не должны быть какими-то значительными, но будет хватать в других регионах", - написала Наталка Диденко.
Когда усилится похолодание
Похолодание усилится в Украине уже с понедельника, 7 апреля. Оно ожидается повсеместно. Синоптики прогнозируют ночные заморозки не только на почве, но и в воздух.
"Всю неделю в Украине будет преобладать холодная погода с периодическим снегом, морозными прояснениями, утренней гололедицей на дорогах и незначительными "плюсами" в дневные часы", - написала Наталка Диденко.
Ожидается, что потепление придет в Украину после Вербного воскресенья.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.
Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.
Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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