Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

Погода в Одессе будет одной из самых холодных 17 апреля.

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Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 17 апреля

Где температура воздуха повысится до +26 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 17 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 апреля в Украине будет очень тепло. Практически повсеместно будет сухо и солнечно. На территории южных областей и на Правобережье будет порывистый ветер.

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Температура воздуха повысится до +20...+24 градусов. Погода на Пасху также будет солнечной и теплой.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: ventusky

Погода 17 апреля

В Украине 17 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Черниговской и Сумской областях. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"В целом ожидается теплая погода: температура ночью 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 17 апреля в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +12...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +8...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: meteoprog

Погода 17 апреля в Киеве

В Киеве 17 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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