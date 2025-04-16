Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 17 апреля
- Где температура воздуха повысится до +26 градусов
- Где синоптики прогнозируют дожди
Погода в Украине 17 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 17 апреля в Украине будет очень тепло. Практически повсеместно будет сухо и солнечно. На территории южных областей и на Правобережье будет порывистый ветер.
Температура воздуха повысится до +20...+24 градусов. Погода на Пасху также будет солнечной и теплой.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 17 апреля
В Украине 17 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в Черниговской и Сумской областях. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"В целом ожидается теплая погода: температура ночью 5-10°, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 17 апреля в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +12...+25 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +8...+17 градусов.
Погода 17 апреля в Киеве
В Киеве 17 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.
Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.
Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.
Вас также может заинтересовать:
- Похолодание накроет несколько областей: где резко снизится температура и будет дождь
- Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди
- Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред