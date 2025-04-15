Украину накроет кратковременное похолодание: где упадет температура и будут лить дожди

Погода в Ужгороде будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +22 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 апреля

Где температура воздуха повысится до +21 градус

Где синоптики прогнозируют дожди

Погода в Украине 16 апреля будет достаточно теплой, но во многих областях будет дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 16 апреля температура воздуха повысится до +18...+23 градусов. Однако в северных областях будет кратковременное похолодание. Прохладно будет и в Черкасской области. Похолодание будет временным. Во многих областях будут сильные порывы ветра - до 20 м/с.

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Ближайшей ночью в западных и северных областях будут дожди. В дальнейшем будет преобладать теплая комфортная погода. На Пасху будет солнечно и тепло. Температура воздуха повысится до +24 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: ventusky

Погода 16 апреля

В Украине 16 апреля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, большинстве северных и центральных областей. Утром и ночью будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 5-10° тепла, на востоке и юго-востоке страны 2-7° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье до 24°, в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +22

По данным meteoprog, 16 апреля в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +8...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: meteoprog

Погода 16 апреля в Киеве

В Киеве 16 апреля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди и грозы накроют несколько областей на Пасху - стало известно, где будет сильная непогода. Погода в Украине в неделю перед Пасхой будет становиться все теплее. Однако на сам праздник Воскресения Крестового в нескольких областях будет сильная непогода.

Также ранее сообщалось, что синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине. Поле высокого атмосферного давления обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.

Напомним, Землю накрывает магнитная буря: появился прогноз максимальной "атаки". Фиксируется вероятность формирования магнитных бурь в предстоящую среду, прогноз составляет 70%.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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