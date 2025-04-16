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Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Ангелина Подвысоцкая
16 апреля 2025, 06:05
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Эта сильная магнитная буря может повлиять не только на здоровье, но и вызвать северное сияние.
магнитная буря
Украину накрывает двойная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину в ближайшее время атакует мощная магнитная буря. Она будет вызвана двойной вспышкой на Солнце, что является достаточно редким явлением. Об этом сообщает Space.com.

Эта магнитная буря будет очень сильной. Она может стать причиной северного сияния. Двойная вспышка была зафиксирована 12 и 13 апреля. Мощность магнитной бури усилится уже сегодня, 16 октября. Своего максимума они достигнут днем, после чего пойдет на спад.

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Как сообщает meteoagent, 14 апреля мощность бури достигла своего нового 6-балльного пика. Ожидалось, что она пойдет на спад, но 16 апреля её мощность вновь вырастет почти до 7-ми баллов. 17 апреля она опустится до 5-ти баллов, после чего снизится до минимума.

Новая магнитная буря накроет страну 20 апреля. 21 и 23 апреля будут зафиксированы два пика мощности магнитной бури. После этого она пойдет на спад.

магнитная буря
Украину накрывает двойная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 9 вспышек класса С. Сообщается, что 16 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 15 солнечных пятен.

"В среду, 16 апреля, на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особое внимание своему здоровью", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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