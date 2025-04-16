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Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

Руслана Заклинская
16 апреля 2025, 16:57
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Мощные вспышки на Солнце вызвали сильную магнитную бурю.
Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури
Украина попала под удар мощных солнечных вспышек / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Вы узнаете:

  • Когда ждать магнитных бурь в апреле
  • Какой силы будут магнитные бури с 16 по 22 апреля
  • Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

В течение последних дней Земля испытывает влияние сильной геомагнитной активности, вызванной мощными вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. В среду, 16 апреля, зафиксирован повышенный уровень солнечной активности с К-индексом 7, что классифицируется как сильная магнитная буря. Об этом сообщил портал Meteoagent.

С начала апреля наблюдается повышенная геомагнитная активность, которая будет продолжаться и в дальнейшем. Высокая солнечная активность наблюдается 16 апреля. Магнитная буря сейчас достигла индекса 7.

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В четверг 17 апреля, буря несколько ослабнет, но все еще будет сохранять высокий уровень геомагнитной активности - К-индекса 5. Такая буря способна вызвать нарушения в самочувствии и легкие сбои в работе электроники.

С 18 по 21 апреля, ожидаются умеренные бури. Влияние на здоровье людей будет менее ощутимым, но метеозависимые лица все еще могут реагировать на изменения. Однако уже 22 апреля специалисты прогнозируют очередной сильный всплеск солнечной активности.

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури
Мощность магнитных бурь / Фото: скриншот meteoagent.com

Как магнитная буря влияет на здоровье

Геомагнитная буря - это не просто космическое явление, а фактор, влияющий на здоровье и самочувствие людей. Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые. В дни повышенной солнечной активности возможно обострение таких симптомов, как апатия, раздражительность, тревожность, головная боль, нарушение сна и концентрации. Также могут наблюдаться скачки артериального давления и даже обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

В эти дни лучше избегать переутомления и стресса, уменьшить физическую нагрузку и больше времени уделять отдыху. Полезно пить больше чистой воды, проводить время на свежем воздухе, принимать теплые ванны с травами или морской солью, а также придерживаться регулярного режима сна. Если возникает ощущение резкого ухудшения состояния, стоит обратиться за медицинской помощью.

Магнитные бури - последние новости

Напомним, в апреле 2025 года Солнце вызовет серию магнитных бурь разной интенсивности, которые будут влиять на Землю. В периоды 8-10 и 22 и 24 апреля возможны сильные бури, которые могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

По прогнозам, 16 апреля возможны магнитные бури классов G1-G2 из-за протуберанцев, которые отделились от Солнца и направляются к Земле. Вероятность бурь в среду составляет 70%. В четверг волнения постепенно будут ослабевать, но будут оставаться в течение большей части дня.

Как сообщал Главред, 16 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%. Следующая буря ожидается 20 апреля, с пиками 21 и 23 апреля.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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