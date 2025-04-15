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Будем наслаждаться: синоптик уточнила прогноз погоды на Пасху в Украине

Анна Ярославская
15 апреля 2025, 08:43
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Поле высокого атмосферного давления, обеспечит в Украине сухую погоду без осадков.
Пасха
Погода на Пасху порадует теплом / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Будут ли ночные заморозки
  • Чего ждать на Пасху
  • В каких регионах ожидаются дожди

Погода в Украине наконец-то взяла курс на тепло. В ближайшую неделю температура воздуха повысится и днем, и ночью. Подует весенний южный ветер. Лишь в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, поле высокого атмосферного давления, обеспечит в Украине сухую погоду без осадков, передает NV.

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Лишь на Закарпатье и Прикарпатье 15 апреля и в западных областях 16 числа пройдут небольшие кратковременные дожди, местами уже возможны даже грозы.

Погода на сегодня, 15 апреля 2025
Погода на сегодня, 15 апреля 2025 / Фото: meteo.gov.ua

Со среды, 16 апреля, дневная температура будет приятной и комфортной. Столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов. В южных областях в конце недели будет еще теплее - от +18 до +24-25 градусов.

Ночи также станут теплее: сначала в Украине будет +3…+8, например, в ночь на 16 апреля, а на следующие сутки уже +5…+10.

Прогноз погоды на 16 апреля
Прогноз погоды на 16 апреля / Фото: meteo.gov.ua

Погода на Пасху

Пасха в Украине будет теплой, сухой и с прояснениями.

"Только немного свежее будет в карпатском регионе и на побережье морей: днем +14…+19", — рассказала синоптик.

В конце недели дожди возможны в некоторых западных областях, в частности на Закарпатье.

Ветер будет дуть юга и юго-востока.

"Такой ощутимый, весенний, но без порывов — в пределах 7−12 м/с — в ближайшие несколько дней, все же, будет ощущаться. Но дискомфорта он доставлять не будет", — сказала Птуха.

"Наслаждаемся комфортной весенней погодой", — добавила синоптик.

Погода в Киеве

В столице и области в течение недели будет сухо. 15−16 апреля ожидается облачность.

Ночных заморозков на Киевщине уже не будет.

Ночью столбики термометров покажут +4…+6, днем +16…+18.

В ночь на 16 апреля будет +6…+8, днем — около +20.

С 17 апреля ночью будет еще теплее — уже +8…+10, днем примерно +20, а в конце недели в регионе температура воздуха поднимется до +21…+23 градуса.

Погода в Украине 17 апреля
Погода в Украине 17 апреля / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля, в большинстве областей будет сухой и солнечной. Однако часть областей накроют дожди и грозы. В частности, непогода ожидается в западных областях.

"Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +18...+23 градуса, только в западных областях 20-го апреля вероятны дожди, местами с грозами, и +16...+21 градус", - сообщила Диденко.

Метеоролог Игорь Кибальчич озвучил прогноз погоды на неделю с 14 по 20 апреля. По его словам, в Украине будет тепло, местами с дождями. Благодаря влиянию малоподвижного антициклона над Восточной Европой, атмосферные условия в большинстве регионов будут стабильными: осадки маловероятны, небо - малооблачное, а температура воздуха будет уверенно расти.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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