Дожди и резкое потепление до +25°C: какой будет погода в Украине до Пасхи

До конца второй декады апреля в Украине ожидается потепление и минимум осадков, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине с 14 по 20 апреля / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какой будет погода с 14 по 20 апреля

Когда в Украине потеплеет до +25 °С

Какой будет погода на Пасху

В течение недели, с 14 по 20 апреля, в Украине прогнозируется преимущественно комфортная весенняя погода. Благодаря влиянию малоподвижного антициклона над Восточной Европой, атмосферные условия в большинстве регионов будут стабильными: осадки маловероятны, небо - малооблачное, а температура воздуха будет уверенно расти. таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Ночные заморозки постепенно отступят, а дневные температуры будут достигать приятных весенних значений. Лишь изредка кратковременные дожди пройдут в западных областях и местами на юге.

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Погода в Украине 14 апреля

В понедельник, 14 апреля, на всей территории страны - без осадков. В ночное и утреннее время в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с, на Левобережье - переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура составит +1...+6 °С, местами заморозки 0...-3 °С. Днем - +13...+18 °С.

Погода в Украине 14 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 15 апреля

Во вторник, 15 апреля, ожидается дальнейшее потепление. Осадков не предвидится, лишь во второй половине дня на западе возможны дожди. Ветер южный/юго-восточный, 5-12 м/с, на западе местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, на юго-западе местами возможны заморозки 0...-2 °С. Однако днем потеплеет до +14...+19 °С, а на Закарпатье и у морей +9...+14 °С.

Погода в Украине 15 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 16 апреля

В среду, 16 апреля, в западных областях будет облачная погода с дождями. На остальной территории - сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с; на западе - южный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до +5...+10 °С, а на юго-западе Украины местами сохранятся заморозки 0...-2 °С. Днем воздух прогреется до +16...+21 °С, в Крыму, Приазовье и на западе прогнозируют +10...+15 °С.

Погода в Украине 16 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 17 апреля

В четверг, 17 апреля, поле высокого давления обеспечит сухую погоду в большинстве регионов. Лишь на крайнем западе днем возможны небольшие дожди. Ветер южный/юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью +6...+11 °С, днем +18...+23 °С, а в Карпатах +13...+18 °С.

Погода в Украине 17 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, погода останется устойчивой и солнечной. Осадков не ожидается, лишь в Карпатах и на Прикарпатье вероятны кратковременные дожди с грозами и градом. Ветер восточного и юго-восточного направления, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 °С, днем +19...+24 °С, в Одесской области, в Крыму и Приазовье +15...+20 °С.

Погода в Украине 19 апреля

В субботу, 19 апреля, будет преобладать сухая погода. Только днем в Карпатах и на Прикарпатье возможны небольшие дожди с грозами. Ветер восточный/юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью снизится до +7...+12 °С, однако днем потеплеет до +18...+24 °С.

Погода в Украине 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, погода будет оставаться теплой и преимущественно сухой. Только в Крыму и на крайнем западе днем возможны локальные кратковременные дожди и отдельные грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Донбассе и в Приазовье возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +19...+25 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в апреле погода в Украине удивила снегом и морозами, однако уже в ближайшие дни ожидается существенное потепление. По прогнозу синоптика Натальи Птухи, с 13-14 апреля страну охватит теплая воздушная масса, осадки прекратятся, а температура днем повысится до +13...+18 °С, на западе - до +18 °С.

Также Птуха утверждает, что с 15 апреля морозы окончательно отступят. Ночные температуры поднимутся до +2...+8°, днем - до +13...+18°. На Пасху, 20 апреля, по всей Украине ожидается настоящее весеннее потепление - +18...+24°.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Пасху в Украине будет тепло. По ее словам, 20 апреля ожидается +14...+20°C.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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