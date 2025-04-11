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Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды

Мария Тупик
11 апреля 2025, 17:05
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Погода на Пасху 20 апреля принесет в Украину необычный сюрприз, говорит синоптик Наталья Птуха.
В Украину идет потепление - прогноз погоды
В Украину идет потепление - прогноз погоды / Коллаж Главред

Погода в Украине в апреле удивила всех. Резкое похолодание, мороз, снегопады и метели принес циклон для каждого региона нашей страны.

Когда морозы закончатся, какой будет погода на Пасху 20 апреля в Украине и когда ждать резкой смены погоды, в интервью Главреду рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Сегодня некоторые области Украины накрыли мощные метели, дороги заблокированы для проезда. Сколько еще продержится такая погода?

видео дня

Такая погода с метелями уже постепенно завершается. Это преимущественно пик этой непогоды. Метели, снегопады и мороз вызваны локальным циклоном над Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областями. Там образовался циклон, который принес локальные осадки с мокрым снегом, также были очень интенсивное налипание снега. На 12:00 11 апреля осадки еще были в Кировоградской, Николаевской, Одесской областях, но в Херсоне осадки уже прекратились. В Запорожье и Днепре осадки из снега перешли в дождь.

Сегодня до конца дня постепенно эти процессы будут завершаться и терять свою интенсивность.

Однако в западных областях пролегает другой атмосферный фронт. Сегодня можно ожидать еще мокрый снег и временное образование снежного покрова. В дальнейшем ситуация будет стабилизироваться.

  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Юг Украины завалило снегом
    Юг Украины завалило снегом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,
  • Юг Украины завалило снегом
    Юг Украины завалило снегом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,

Вы сказали, что пик осадков в Украине заканчивается, а как насчет морозов?

Еще в ночь с воскресенья на понедельник местами могут быть заморозки на поверхности почвы, но ночная температура будет уже в пределах +1 - +6 тепла. Уже с 15 апреля заморозки точно отступят. Температура ночью будет +2 - +8 градусов, ожидаются комфортные весенние значения.

Как пройдут выходные в Украине?

Следующие трое суток ожидаем ощутимые изменения в синоптическом процессе над Украиной.

12 апреля холодная воздушная масса еще будет влиять, будет происходить влияние атмосферных фронтов с локальными осадками.

Также 12 апреля на юго-востоке может быть небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. На остальной территории уже будет без осадков. Снежный циклон уже завершается, но суббота будет переходным днем. С воскресенья прогнозируется более четкая тенденция прекращения осадков.

А 13-14 апреля уже будет формироваться поле повышенного давления, будет поступать значительно более теплая воздушная масса с запада и юго-запада. Такая синоптическая ситуация ощутимо повлияет на температуры.

Потепление в Украине прогноз
Потепление в Украине прогноз / pixabay

Когда ждать потепления?

Если говорить по показателям, то в воскресенье 13 апреля днем ожидается - +10 - +15 градусов. В западных областях до +18.

С понедельника, 14 апреля, воздух прогреется +13 - +18 градусов в большинстве регионов Украины.

15-16 апреля - здесь уже можно ожидать значительное потепление. От +16 до +22 градусов тепла.

С 16 апреля до 21 апреля, на Пасху, можно ожидать +18 +24 по Украине.

Можете ли вы дать краткий прогноз, какой погоды ожидать на Пасху?

По предварительным прогнозам, Пасха в Украине 20 апреля не должна быть холодной. Надеемся, ничего не изменится, потому что сейчас наблюдается тенденция к повышению температуры воздуха в Украине. Это отображается на всех графиках погоды для каждого региона Украины.

График прогноза погоды на неделю
График прогноза погоды на неделю / meteo.gov.ua

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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