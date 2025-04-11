Аномальные снегопады парализовали юг: спасатели поразили кадрами

Украину накрыли аномальные снегопады. Они буквально парализовали южные регионы страны. Об этом сообщает ГСЧС.
Из-за этого спасателям пришлось помогать водителям и медикам. В Херсонской и Николаевской областях из-за сильного снега было затруднено движение транспорта. Образовались переметы, пробки, застряли автомобили.
"На Херсонщине спасатели помогли 7 водителям, которые не могли самостоятельно проехать снежные участки. На Николаевщине трижды оказывали помощь каретам "скорой", которые направлялись к пациентам или везли больных в больницу. Чрезвычайники совместно с полицией и коммунальными службами работают на местах", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть осторожными и соблюдать дистанцию. Лучшим вариантом является откладывание поездки на потом.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, ударит сильное тепло - стала известна погода на Пасху. Синоптик рассказала, какой будет погода на Пасху и к каким сюрпризам готовиться.
Также ранее сообщалось, что снег и ветер будут ломать деревья - стало известно, какие несколько областей накроет сильная непогода. В части областей Украины будет мокрый снег и штормовой ветер. Из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром возможно обламывание веток на деревьях.
Напомним, Украину засыпало снегом в апреле - Главред рассказал, где заблокированы дороги, а люди без света. Ряд регионов Украины накрыл снег и сильный ветер.
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