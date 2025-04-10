Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Алёна Воронина
10 апреля 2025, 12:37
1263
В части областей Украины будет мокрый снег и штормовой ветер. Из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром возможно обламывание веток на деревьях.
Погода, зима, снег
Погода в Украине - какие несколько областей накроет сильная непогода/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 11 апреля
  • В каких областях будет мороз, мокрый снег и сильный ветер

Погода в Украине в пятницу, 11 апреля, будет еще холодной. В ночь на пятницу задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет немного теплее - там ожидается +2...+4 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, какой завтра будет температура в разных областях.

видео дня

"В течение дня пятницы самой высокой ожидается температура в восточных областях - там будет +5...+11 градусов, в центральной части будет от +3 в Винницкой области до +8 в Днепропетровской области, в северных областях +3...+6 градусов, в южной части +2...+5, в Запорожье до +7 градусов, холоднее всего будет завтра днем в западных областях - там будет +1...+5 градусов", - рассказала Диденко.

Неблагоприятные погодные условия будут завтра в южной части Украины. Циклон Aribert обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром, отметила синоптик.

"Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части. Преимущественно дождь вероятен на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 11 апреля
Погода в Украине 11 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 11 апреля

В Киеве в пятницу, 11 апреля, осадков не предвидится. Ночью будут заморозки 0...-2 градуса, завтра днем ожидается +3...+5 градусов.

"12-го апреля - переходный день, замерзнет тенденция к потеплению, а уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине ожидается +12...+17 градусов", - отметила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стала известна дата, когда вернется весенняя погода. Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление и какой будет погода на Пасху.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный шторм - синоптики предупреждают о серьезной опасности. Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

Напомним, Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие. Геомагнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Читайте также:

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

13:16Политика
Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

12:59Война
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

12:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священника

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Кто придумал название Одессы и как город назывался изначально - ответ удивит

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Не такой, как в магазинах: люди только узнали, как выглядит "настоящий" банан

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

Чем отличаются 2 учительницы: надо иметь "зрение орла", чтобы разгадать загадку за 19 секунд

Последние новости

14:35

Чем отличаются 2 матери с детьми: лишь самый внимательный разгадает загадку за 15 секунд

14:27

"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

14:02

Родные будут в восторге: "мраморные" яйца на Пасху без химии и красителей

13:52

11 апреля нельзя обижаться и ругаться: какой праздник и что нельзя делать

13:16

США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
13:01

Светлана Лобода показала на редком фото старшую дочь -14-летнюю Еву

13:00

Раскопки на месте, где был распят Иисус: находка удивила ученых

12:59

Китайцы-смертники попали в плен ВСУ с важными документами - The Times

12:55

Почему нельзя готовить холодец на Пасху: священник развеял мифы

Реклама
12:51

Цены взлетели: популярный в Украине продукт подорожал на 44%

12:37

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

12:30

"В деле": молчунья Тоня Паперная похвасталась работой в РФ

12:25

Будут проблемы с продовольствием: сколько денег нужно Украине на разминированиеВидео

12:11

Что нужно сделать с луком, чтобы не было стрелок: советы опытных огородников

12:05

Цифровизация образования: Поплавский презентовал ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕДИАХАБФото актуально

11:58

Ряд продуктов подорожает, если в Украине будут подавать воду по графикам - Марчук

11:47

"Чувствую себя не очень": актер Ефремов тайно вернулся из колонии домой

11:26

Известковый налет в унитазе исчезнет, ​​если использовать 2 натуральных ингредиента

11:25

Белого или коричневого: какого цвета яйца красить на Пасху и в чем разница

11:05

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Змеям - жестокость, Обезьянам - вина

Реклама
11:05

Станут ближе к РФ: чем может обернуться захват в плен военных КНР на Донбассе

10:54

"Изменят правила войны": Украина тестирует боевые дроны на оптоволокне

10:35

Желтые пятна от пота исчезнут на глазах: помогут копеечные средства

10:26

Умер звезда "Лиги Смеха": что известно

10:13

"Путин унижает Трампа": Подоляк сказал, когда у президента США лопнет терпение из-за РФ

10:07

Этот полк устроил большие проблемы россиянам: как "Ахиллес" уничтожает врага

10:01

"У нас стали появляться": чем занимается сын Наташи Королевой на самом деле

09:53

Наступление РФ на Сумскую область: в ISW раскрыли планы Кремля

09:52

Где может начаться война: Politico назвало следующую цель Путина

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 апреля (обновляется)

09:23

На одну загадку станет меньше: почему на зеркале появляются черные пятна

09:21

Умеют ждать, слушать и поддерживать: 3 знака зодиака с бесконечным терпением

08:44

Сырский впервые раскрыл, чем сбиваются с курса российские КАБы

08:21

"Надежда умирает последней": Ксения Собчак не выходит на связь в РФ

08:18

Карта Deep State онлайн за 10 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Как китайские пленные ударят по отношениям Киева и Пекинамнение

07:55

Мобилизацию Насирова отменили: Сырский приказал провести служебное расследование

07:10

Где спрятан кот: только настоящий "Шерлок Холмс" найдет его за 9 секунд

06:47

Ночная атака дронов: в Киеве и Николаеве вспыхнули пожары, есть раненыеФото

05:12

Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства

Реклама
04:21

Что не так у женщины с продуктами: нужно найти три отличия за 17 секунд

04:00

Можно ли сажать хвойные деревья возле дома: ответ священникаВидео

03:30

У ВСУ сложности с перехватом: тревожный прогноз о новой тактике ударов РФ

03:02

Осы не подлетят ни на метр: как избавиться от нежелательных гостей с 1 продуктом

02:46

Лунный календарь на 10 апреля: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

02:30

Зачем во время стирки бросать колпачок в барабан: лайфхак, который покорил TikTok

02:11

"Ты мне нравишься, но...": Боржемская раскрыла детали неудачного свидания

01:51

Гороскоп на завтра 11 апреля: Близнецам - успех, Весам, - большие достижения

01:30

Влюбленные голубки: кадры со свидания Киану Ривза и его подруги попали в Сеть

00:54

Ракеты собирают не только для атак: СНБО бьет тревогу из-за агрессивных планов РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять