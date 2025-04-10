Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

В части областей Украины будет мокрый снег и штормовой ветер. Из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром возможно обламывание веток на деревьях.

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Погода в Украине - какие несколько областей накроет сильная непогода/ фото: УНИАН

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Какой будет погода в Украине 11 апреля

В каких областях будет мороз, мокрый снег и сильный ветер

Погода в Украине в пятницу, 11 апреля, будет еще холодной. В ночь на пятницу задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке будет немного теплее - там ожидается +2...+4 градуса.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, какой завтра будет температура в разных областях.

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"В течение дня пятницы самой высокой ожидается температура в восточных областях - там будет +5...+11 градусов, в центральной части будет от +3 в Винницкой области до +8 в Днепропетровской области, в северных областях +3...+6 градусов, в южной части +2...+5, в Запорожье до +7 градусов, холоднее всего будет завтра днем в западных областях - там будет +1...+5 градусов", - рассказала Диденко.

Неблагоприятные погодные условия будут завтра в южной части Украины. Циклон Aribert обусловит сильный мокрый снег и дождь, штормовой ветер, налипание мокрого снега, сложную ситуацию на дорогах, возможно обламывание веток на деревьях из-за налипания мокрого снега в сочетании с сильным ветром, отметила синоптик.

"Также влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и местами в центральной части. Преимущественно дождь вероятен на востоке Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 11 апреля/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 11 апреля

В Киеве в пятницу, 11 апреля, осадков не предвидится. Ночью будут заморозки 0...-2 градуса, завтра днем ожидается +3...+5 градусов.

"12-го апреля - переходный день, замерзнет тенденция к потеплению, а уже на Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине ожидается +12...+17 градусов", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стала известна дата, когда вернется весенняя погода. Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление и какой будет погода на Пасху.

Также ранее сообщалось, что Украину атакует мощный шторм - синоптики предупреждают о серьезной опасности. Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

Напомним, Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие. Геомагнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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