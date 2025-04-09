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Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

Ангелина Подвысоцкая
9 апреля 2025, 19:49обновлено 9 апреля, 20:36
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Погода в Луцке будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.
Украину атакует мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / Фото pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 10 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -9 градусов
  • Где синоптики прогнозируют снег и дожди

Погода в Украине 10 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Во многих областях объявлен II уровень опасности. В Карпатах ожидается сильный снег и метели. В некоторых областях будет гололедица.

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"Погодные условия будут осложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", - говорится в сообщении.

Также ожидаются заморозки до -5 градусов.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в течение ближайших суток-двое зима "окончательно успокоится". 10 апреля принесет снег в большинстве областей. Также будет сильный ветер и метели. В восточных и Днепропетровской областях будет дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов. Днем температура воздуха повысится до +10 градусов в восточных областях. Потепление начнется с Вербного воскресенья.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 10 февраля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: ventusky

Погода 10 апреля

В Украине 10 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в большинстве областей. В западных и северных областях будет гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, Житомирской и Винницкой областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Над нами все еще будет господствовать холодная воздушная масса. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла, на востоке и юго-востоке страны 3-8° тепла. В Карпатах значительный снег, метель; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 10 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +1...+9 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха опустится до -3...+6 градусов.

погода 10 февраля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: meteoprog

Погода 10 апреля в Киеве

В Киеве 10 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют мокрый снег и гололед. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°, в Киеве 0-2°; температура днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 10 февраля
Прогноз погоды в Украине на 10 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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