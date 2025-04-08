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Осадки усилятся: совсем скоро Украину атакует новый циклон

Ангелина Подвысоцкая
8 апреля 2025, 19:39
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Погода в Чернигове 9 января будет одной из самых холодных. Там температура воздуха упадет до -4 градусов.
погода 9 апреля
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 9 апреля
  • Где температура воздуха опустится до -9 градусов
  • Где синоптики прогнозируют снег и дожди

Погода в Украине 9 апреля будет морозной. Во многих областях прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью и утром до 11 апреля в Украине будут заморозки до -5 градусов. Синоптики объявили штормовое предупреждение - II уровень опасности.

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"Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах; заморозки повредят раннецветущие плодовые деревья и растения", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 9 апреля температура воздуха опустится до -5 градусов. Эта ночь будет еще холоднее предыдущей. Днем может потеплеть до +6...+9 градусов. Местами ожидается небольшой снег.

10 апреля Украину атакует новый циклон. Тогда количество осадков увеличится, а скорость ветра усилится. Лишь с Вербного воскресенья, 13 апреля, в Украину начнет возвращаться потепление. Тогда температура воздуха повысится до +12...+18 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 9 апреля
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: ventusky

Погода 9 апреля

В Украине 9 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в южных и юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны 3-8° тепла. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-3° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 9 апреля в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 0...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -4...+5 градуса.

погода 9 апреля
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Погода 9 апреля в Киеве

В Киеве 9 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Ночью заморозки в воздухе по области 0-5°, в Киеве 2-4°; температура днем 1-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 9 апреля
Прогноз погоды в Украине на 9 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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