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Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2025, 18:41
376
Это очень сильная буря, из-за которой может ухудшиться самочувствие человека.
магнитная буря
В Украине очень затягивается магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине сильно затягивается магнитная буря. Она длится уже более двух недель. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность бури была опасной для здоровья со 2 апреля. С того времени она все время была "красной". 4 и 8 апреля были сильные вспышки, которые увеличивали мощность почти до 8-ми баллов. 9 апреля буря стала слабее и опустила до 6-ти баллов.

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Ожидается, что с 10 по 14 апреля она будет держаться на уровне 4-х баллов. 15 апреля она станет 3-балльной и опустится до минимума. Новая магнитная буря начнется 21 апреля и продлится целых 5 дней.

магнитная буря
В Украине затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышки класса С. Сообщается, что 11 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 44 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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