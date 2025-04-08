Когда вернется весенняя погода: стала известна дата

Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление и какой будет погода на Пасху.

https://glavred.info/synoptic/kogda-vernetsya-vesennyaya-pogoda-stala-izvestna-data-10654160.html Ссылка скопирована

Когда вернется весенняя погода/ фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

Какой будет погода в Украине на Пасху

Погода в Украине будет холодной до конца текущей недели, а потепление ожидается на выходных и на следующей неделе.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV. Она отметила, что температура воздуха начнет подниматься с субботы, 12 апреля.

видео дня

Когда в Украине потеплеет

Птуха отметила, что текущая неделя будет действительно холодной, однако затем придет долгожданное тепло. Начиная с субботы, 12 апреля, температура начнет подниматься.

Например, в столице Украины в субботу температура будет на уровне до +8 градусов, а в воскресенье уже +10. Также на выходных должны отступить ночные заморозки.

"Следующая неделя будет лучше и теплее", - отметила Птуха.

Согласно ее прогнозу, в Украину придет теплая воздушная масса.

"С 13 апреля будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, то есть минимальная вероятность каких-то осадков. Будет преобладать спокойная погода", - рассказала синоптик.

Какой будет погода на Пасху

На Пасху, 20 апреля, есть основания ожидать классическую весеннюю погоду, отметила синоптик. Она подчеркнула, что хотя для детальных прогнозов на праздник еще рано, однако особых синоптических сюрпризов быть не должно - по крайней мере, по расчетам на сегодня.

Какой будет погода в Украине с 8 по 13 апреля

Холодная погода будет держаться в Украине до конца этой недели. Ожидаются ночные заморозки. Также может идти умеренный мокрый снег и сформироваться снежный покров в пределах от 1 до 6 сантиметров. Но в Карпатах, в горах может выпасть и до 20 см, а то и больше. На юго-востоке будут смешанные осадки с дождем. 9 апреля осадки будут прекращаться, но не по всей стране.

Очередной атмосферный фронт накроет Украину в четверг и пятницу, 10 и 11 апреля. Он снова принесет нам умеренный мокрый снег 10 апреля, а 11 апреля - мокрый снег с дождем. 12 апреля ночью в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях будут дождь и мокрый снег, так же днем в южных областях и в Карпатах, отметила Птуха.

По словам эксперта, на этой неделе также будут оставаться ночные заморозки в воздухе на уровне 0...-5 градусов, а в Карпатах -6...-11 градусов. Днем в Украине температура воздуха будет держаться на уровне +1...+4 градуса, на юге и юго-востоке будет немного теплее, но разве что до +9 градусов.

Также синоптик предупредила о гололедице, которая несколько дней будет на дорогах западных и частично северных и центральных областей.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, синоптик назвала точную дату, когда в Украину придет потепление. Скоро ударят заморозки до -5 градусов, будет сильный ветер, дождь и снег. Но уже скоро похолодание отступит и температура воздуха начнет подниматься.

Также ранее сообщалось, что ударит 11-градусный мороз - были названы регионы, где усилится похолодание. Во многих областях синоптики объявили 2 уровень опасности.

Напомним, страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм - стало известно, как долго продлится магнитная буря. Эта магнитная буря может повлиять на здоровье и ухудшить самочувствие.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред