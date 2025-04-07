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Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Алёна Воронина
7 апреля 2025, 15:17
439
Скоро ударят заморозки до -5 градусов, будет сильный ветер, дождь и снег. Но уже скоро похолодание отступит и температура воздуха начнет подниматься.
Погода, природа, весна, птичка
Синоптик сказала, когда в Украине потеплеет/ unsplash.com

Вы узнаете:

  • Когда в Украине потеплеет
  • Какой будет погода в Украине во вторник, 8 апреля

Погода в Украине во вторник, 8 апреля, будет холодной. Будет преобладать холодная воздушная масса. Если сегодня еще сравнительно тепло на востоке и юго-востоке, то уже завтра похолодает и там.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что ближайшей ночью в большинстве областей Украины будут заморозки 0...-5 градусов, на Луганщине ночью ожидается +2...+5 градусов. Завтра днем столбики термометров будут показывать +2...+5 градусов, в южной части будет +5...+9 градусов.

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"Ветер будет северо-западного направления, 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы 15-20 метров в секунду. То есть, ощущение холода будет сильнее, чем на термометрах и в гаджетах - одевайтесь тепло", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 8 апреля
Погода в Украине 8 апреля/ meteoprog

Чем было вызвано такое похолодание

Также синоптик объяснила, почему Украину накрыло такое похолодание. Она отметила, что на погодные условия повлияли циклон Zion и антициклон Olivia.

"На северо-востоке от Украины расположился циклон Zion, который своими атмосферными фронтами провоцирует у нас осадки - местами срывается снег, на юго-востоке Украины идет дождь. Далеко, над Северным морем, стал себе антициклон Olivia. Он хоть и далеко, однако давит высоким атмосферным давлением почти на всю континентальную Европу, включая Украину. Противостояние этих полярных атмосферных образований вызывает сильный ветер, который существенно снижает температуру комфорта. Которая и так - арктического происхождения", - пояснила Диденко.

Погода в Киеве 8 апреля

Во вторник ночью в Киеве будут заморозки 0...-3 градуса, днем +1...+3 градуса. Есть вероятность небольшого снега.

Также синоптик предупредила, что в столице во вторник будет порывистый некомфортный северо-западный ветер с порывами до 12-14 метров в секунду.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

Потеплеет в Украине через неделю, после Вербного воскресенья, отметила синоптик.

"Неделя, я уже говорила, будет вся такая холодная, с ночными заморозками. Потепление ожидается с Вербного воскресенья, с 13-го апреля", - отметила Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, уже выпало 30 см снега - погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм. Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Будут опасные погодные условия.

Также сообщалось, что будет мощный ветер, мороз и гололедица - стало известно, какие регионы будет засыпать снегом. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до -4 градусов.

Напомним, намело 30 см снега и мороз -18 - синоптики назвали регионы, где ударят заморозки. В Карпатах температура воздуха опустилась до -18°C, высокогорье засыпает снегом.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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