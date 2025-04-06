Уже выпало 30 см снега: погода в Украине снова ухудшится, налетает шторм

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение. Будут опасные погодные условия.

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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: УНИАН

Что известно:

В Украине объявили штормовое предупреждение

Местами выпало уже около 30 см снега

Погода в Украине продолжит ухудшаться

Погода в Украине ухудшится. Регионы будет засыпать снегом и ударят сильные морозы. Во многих областях объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГСЧС.

На вершине горы Поп Ива уже выпало около 30 сантиметров снега. Там очень сильные порывы ветра. Из-за снегопадов на высокогорье ограничена видимость. Спасатели призывают воздержаться от выходов в горы до стабилизации погоды.

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Штормовое предупреждение в Украине

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности ночью 7 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Киеве и регионе. Там температура воздуха опустится до -5 градусов. Такие заморозки продержатся до 11 апреля.

Желтый уровень опасности объявили в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

В западных, северных и центральных областях ожидается гололедица на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: ventusky

Погода в Киеве

В Киеве будут опасные метеорологические явления. В этот день будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют снег, гололед и сильные порывы ветра до 20 м/с.

"Температура по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили І уровень опасности. Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье, 6 апреля, днем в большинстве областей Украины ожидается до +2...+9 градусов, на западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 градуса. В восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее, +10...+15 градусов. В западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег. На остальной территории - преимущественно пока будет идти дождь.

Как писал Главред, похолодание усилится в Украине уже с понедельника, 7 апреля. Оно ожидается повсеместно. Синоптики прогнозируют ночные заморозки не только на почве, но и в воздухе. Но после Вербного воскресенья украинцев порадует потепление.

А вот на Пасху, 20 апреля, в Украине следует ожидать грозы и небольшие дожди в западных, северных и частично восточных областях. Остальные территории без значительных осадков. В южных областях температура будет от +15 до +18, в западных областях от +10 до +15, в северных, северо-восточных и центральных в пределах +10 - +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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