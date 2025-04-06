Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до -4 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 апреля

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди, снег и гололедицу

Погода в Украине 7 апреля будет местами холодной. Во многих областях прогнозируют дожди, сильные порывы ветра и даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, Киеве и регионе. Там температура воздуха опустится до -5 градусов. Такие заморозки продержатся до 11 апреля.

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Желтый уровень опасности объявили в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 7 апреля снег наиболее вероятен в северных областях. В юго-восточной части страны будет дождь. Ожидается сильный ветер и заморозки на западе, севере, в центральных и местами южных областях.

В восточных областях будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до +9...+12 градусов. В Киеве ночью ожидаются заморозки, также будет снег.

Холодная погода продлится всю ближайшую неделю. Потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: ventusky

Погода 7 апреля

В Украине 7 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди и снег во многих областях Украины. В западных, северных и центральных областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В северных, западных и Винницкой областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"На востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь, температура ночью 3-8° тепла (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-3°), днем 6-11° тепла; на остальной территории небольшой снег, только в Одесской, Николаевской областях, днем и на крайнем западе страны без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -4

По данным meteoprog, 7 апреля в Украине будет достаточно тепло, но местами прохладно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -4...+4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: meteoprog

Погода 7 апреля в Киеве

В Киеве 7 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололед. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 1-4° тепла; в Киеве заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 1-3° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили І уровень опасности. Такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий. Также может быть нарушено движение транспорта.

Прогноз погоды в Украине на 7 апреля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода. Похолодание резко ударит в Украине. В ряд областей ворвутся осадки - много где будут дожди, а в ряде областей даже выпадет снег и будут заморозки.

Также ранее сообщалось, что снег будет не только в Карпатах - была названа дата резкого похолодания. Погода в Луцке 1 апреля будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +7 градусов.

Напомним, в ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря - названа дата. Страну накроет сильная буря, из-за которой может ухудшиться состояние здоровья.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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