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Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие

Даяна Швец
9 апреля 2025, 09:20
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Геомагнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно метеозависимых, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.
Красный уровень опасности: Землю накрыла буря, что может влиять на самочувствие
Солнечная активность бьет рекорды / фото: иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Ключевое:

  • Солнечная активность остается высокой со 2 апреля, вызывая магнитные бури
  • 9 апреля ожидается повышенная солнечная активность с красным уровнем опасности

В среду, 9 апреля, ожидается повышенная солнечная активность - прогнозируется красный уровень опасности с К-индексом 7. Такие данные предоставляет ресурс meteoagent, отслеживающий активность Солнца и фиксирующий вспышки на его поверхности.

Хотя ранее эксперты предполагали, что солнечная активность постепенно снизится, этого не произошло. Начиная со 2 апреля, Землю накрывают мощные магнитные бури, которые не опускаются ниже опасного уровня.

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Такие геомагнитные явления могут негативно влиять на самочувствие людей. Особенно чувствительно реагируют метеозависимые, лица пожилого возраста, а также те, кто имеет хронические заболевания. Они часто испытывают колебания артериального давления, головные боли, головокружение и потерю концентрации.

магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Как уберечься от воздействия магнитной бури?

Во время магнитной бури многие люди могут испытывать головную боль, усталость, головокружение, повышенное давление и раздражительность, предупреждает Главред.

Чтобы уменьшить негативное влияние, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Следитеза самочувствием - если чувствуете слабость или дискомфорт, не игнорируйте эти симптомы.
  • Пейте больше воды - это поможет избежать обезвоживания, которое может усилить влияние магнитной бури.
  • Ограничьте потребление кофе и алкоголя - они могут вызвать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Питайтесь правильно - отдавайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и микроэлементами (овощи, фрукты, зелень, орехи).
  • Уменьшите физическую нагрузку - в такие дни следует избегать переутомления и интенсивных тренировок.
  • Придерживайтесь режима сна - полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться.
  • Избегайте стресса - старайтесь не перегружать себя эмоционально и не вступать в конфликты.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе - это будет способствовать улучшению общего состояния.
  • Принимайте контрастный душ - такая процедура поможет нормализовать кровообращение.
  • Если есть хронические заболевания - держите под рукой необходимые лекарства и контролируйте артериальное давление.

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

  • Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
  • Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
  • Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
  • Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
  • Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
  • Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Недавно сообщалось, что страну уже скоро атакует почти 6-балльный шторм.

Больше новостей о метеорологических явлениях:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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