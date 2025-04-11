Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без света

Анна Ярославская
11 апреля 2025, 11:12
101
Ряд регионов Украины накрыл снег и сильный ветер.
Украину засыпало снегом в апреле
Украину засыпало снегом в апреле / Коллаж: Главред, фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko

Кратко:

  • В Николаеве запретили движение грузовиков по трассам
  • В Одесской области из-за снежной бури образовались пробки
  • На Западе Украины снеголавинная опасность

Ряд регионов Украины посреди апреля завалило снегом. В частности, на территории Николаевской и Херсонской областей наблюдается резкое ухудшение погоды - там выпал сильный снег, зафиксирован ветер и заносы на дорогах.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях предупредили о риске схождения лавин. В Херсоне - гололедица, на Полтавщине люди остались без света.

видео дня

Если вам интересно, какой будет погода в Украине 20 апреля, читайте материал: Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху.

Ситуация на Николаевщине

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 10:00 на территории региона наблюдается резкое ухудшение погодных условий в виде сильного снега. Ветер 15-20 м/с, температура воздуха от - 1 до -4 °С.

На автомобильных дорогах общего использования проезд усложнен. С целью ликвидации гололеда использовано 147 тонн песчано-солевой смеси и 450 литров дизельного топлива.

"Без света осталось 16 тысяч абонентов. Бригады энергетиков работают над восстановлением", - написал Ким.

Николаевская область - ситуация на дорогах
Николаевская область - ситуация на дорогах / Фото: t.me/mykolaivskaODA

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины заявили об ограничении движения в Николаевской области.

В частности, для ликвидации последствий, вызванных непогодой и недопущения возникновения аварийных ситуаций, введено временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов с 08:50 на таких участках автомобильных дорог:

  • М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);
  • Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог), км 179+000 – км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаева);
  • Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаева);
  • Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаева).

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

На дорогах общего использования государственного значения задействованы 355 единиц техники и 450 рабочих.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными во время поездок и уступать дорогу снегоуборочной технике.

Одесская область

Движение затруднено и в Одесской области. Область накрыла снежная буря, в результате чего наблюдаются массовые пробки.

На некоторых трассах транспорт остановился полностью.

Полтавщина

В Полтавской области из-за снега и сильного ветра без электричества остались 12 населенных пунктов Миргородской и Лохвицкой общин - это более 1500 потребителей.

"Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за снега и ветра в 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой общин. Без света осталось 1505 бытовых и 155 юридических абонентов", - написал в Telegram глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Херсонщина

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за ухудшения погодных условий на дорогах Херсонщины – гололедица.

Водителей призвали без необходимости не выезжать на дороги, а пешеходов - быть осторожными и по возможности оставаться дома.

"Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", - отметил он.

Херсон накрыла непогода
Херсон накрыла непогода / Фото: Херсонская ГВА

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что коммунальщики работают над оперативной ликвидацией последствий непогоды. КП Городское дорожное управление задействовало 9 единиц техники и полтора десятка человек. КП Парки Херсона вывело на борьбу с непогодой 31 единицу спецтехники и около полутора сотен работников.

"В Херсоне аномальная дляапреля погода. Вернулась зима – на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, затруднено движение транспорта, поломаны деревья", - отметил Мрочко.

  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Николаевская область
    Николаевская область Фото: t.me/mykolaivskaODA
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Непогода в Херсоне
    Непогода в Херсоне t.me/roman_mrochko
  • Юг Украины завалило снегом
    Юг Украины завалило снегом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,
  • Юг Украины завалило снегом
    Юг Украины завалило снегом Фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko,

Синоптики объявили снеголавинную опасность

В Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности.

"11 апреля в районе высокогорья восточной части Закарпатской области и районе Черногорского массива (Ивано-Франковская область) наблюдаются сложные погодные условия: сильная метель, заносы снега, сугробы и ухудшение видимости вследствие низкой облачности и метели, продолжится снег", - говорится в сообщении.

По данным снегосъемки 10:04 с постов Драгобрат и Пожежевская, высота снега составляла 0,3-0,5 м.

Синоптики добавили, что 11 и 12 апреля в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень опсности).

Туристов призвали не выходить в горы и на горные маршруты до улучшения погодных условий.

В двух областях объявлена снеголавиная опасность
В двух областях объявлена снеголавиная опасность / facebook.com/UkrHMC

Погода на сегодня - где будет бушевать непогода

На пятницу, 11 апреля, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

"11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега", - прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра.

В этих областях ожидается образование снежного покрова высотой до 5-16 см, на дорогах будет гололедица.

Также в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украине объявлен желтый уровень опасности
В Украине объявлен желтый уровень опасности / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в скоро снова возьмет курс на весну, но перед этим атмосферные фронты вместе с холодным воздухом еще принесут в большинство областей снег, сильный ветер и кратковременные метели.

Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.

Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.

Вам также может быть интересно:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без света

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без света

11:12Синоптик
Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

11:00Синоптик
Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

10:36Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Снег и ветер будут ломать деревья: какие несколько областей накроет сильная непогода

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Полнолуние в апреле принесет 3 знакам зодиака грандиозные финансы: кому повезет 13 апреля

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

Малоизвестная страница истории: как раньше называли украинцев

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

В Украине изменились цены на бензин, дизель и автогаз: какая ситуация на АЗС

Последние новости

11:46

"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

11:34

Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно

11:30

Американская киноакадемия начнет вручать "Оскар" в новой номинации

11:12

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без светаФото

11:11

Курс доллара на Пасху: прогноз изменений на межбанке и в обменниках

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:07

Враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине: военный назвал сроки

11:07

Есть ли российские военные на территории Сумщины: что говорят местные власти

11:00

Ударит сильное тепло: стала известна погода на Пасху

10:36

Спецпредставитель Трампа летит в РФ для встречи с Путиным - о чем будут говорить

Реклама
10:35

Китайский гороскоп на завтра 12 апреля: Змеям - срыв, Собакам - злость

10:34

Пюре будет намного вкуснее: один ингредиент придаст блюду глубины

10:28

Вещи станут белоснежными: одно простое средство поможет отбелить одежду от желтизныВидео

10:16

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

10:02

"Очень много денег": вскрылась правда о деятельности Потапа

09:59

Наступление уже началось: РФ хочет окружить крупный областной центр

09:49

В Госдепе США назвали главную тему переговоров с Россией

09:48

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогахФото

09:19

Что съесть на ночь для спокойного сна: эти продукты работают лучше снотворного

09:15

Затея Трампа выходит из-под контроля: в мире разразится новая войнамнение

09:13

Гороскоп на завтра 12 апреля: Львам - счастливые моменты, Скорпионам - радость

Реклама
09:01

Как сделать золотистые яйца на Пасху: 2 самых простых способа за 15 минутВидео

08:57

"Плесень русского мира": Кристину Орбакайте осудили в Литве

08:55

Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

08:43

Ситуация катастрофическая: россияне "застряли" на островах в дельте Днепра

08:10

Какая главная цель потрясений, которые устраивает Трамп?мнение

07:38

РФ захватила Александрополь и продвинулась на границе с Днепропетровщиной – DeepState

07:10

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

07:02

Британия может отправить своих военных в Украину на пять лет - The Telegraph

06:49

Розовое полнолуние-2025: четыре знака зодиака станут настоящими счастливчиками

06:10

Смена власти в Украине становится призрачной?мнение

05:50

Самая сложная головоломка: найдите иголку в стоге сена за 5 секунд

05:32

Как приготовить невероятно легкое и воздушное тесто на панеттоне - рецепт

05:02

Зачем дачники массово скупают использованное моторное масло и какой есть нюансВидео

04:45

Приметы и запреты 11 апреля: как исцелить недуги и уберечь себя от конфликтов

04:35

"Піти за хлібом" или "по хліб": учитель объяснила, как правильно говорить на украинскомВидео

03:30

Кабачки будете раздавать соседям: чем посыпать грядку для рекордного урожая

03:21

Лунный календарь на 11 апреля: что нельзя делать, чтобы не потерять силы

02:30

Угроза отхода группировки ВСУ: РФ нацелилась на ключевой город на востоке

02:28

РФ пойдет летом в наступление: лейтенант ВСУ назвал направления, которые под угрозой

02:18

Кричала, дралась и царапалась: "Юми из Васаби" арестована после нападения на женщину

Реклама
02:13

Как сделать спрей от клещей в домашних условиях: ИИ назвал уникальный рецепт

01:47

Чупакабра возвращается: к женщине каждую ночь наведывается странное существо

01:30

Бен Аффлек заинтересовался Анджелиной Джоли: "Считает невероятно притягательной"

00:58

Держали визит в тайне до последнего: принц Гарри поддержал бойцов во Львове

00:20

После скандальных заявлений: посол США в Украине Бринк покидает свою должностьФото

00:06

6 стран готовы отправить в Украину миротворцев: чье участие маловероятно

00:01

Маленький Андрюша на руках у мамы: Данилко категорично высказался про "вирусное" фото

10 апреля, четверг
23:41

"У нас есть прогресс": Трамп сделал интересное заявление о прекращении войны

23:17

"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

23:14

Впервые после мобилизации: Марный из ДК Энергетик рассказал про военную службу

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять