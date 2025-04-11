Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без света

Ряд регионов Украины накрыл снег и сильный ветер.

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Украину засыпало снегом в апреле / Коллаж: Главред, фото: t.me/mykolaivskaODA, t.me/roman_mrochko

Кратко:

В Николаеве запретили движение грузовиков по трассам

В Одесской области из-за снежной бури образовались пробки

На Западе Украины снеголавинная опасность

Ряд регионов Украины посреди апреля завалило снегом. В частности, на территории Николаевской и Херсонской областей наблюдается резкое ухудшение погоды - там выпал сильный снег, зафиксирован ветер и заносы на дорогах.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях предупредили о риске схождения лавин. В Херсоне - гололедица, на Полтавщине люди остались без света.

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Ситуация на Николаевщине

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 10:00 на территории региона наблюдается резкое ухудшение погодных условий в виде сильного снега. Ветер 15-20 м/с, температура воздуха от - 1 до -4 °С.

На автомобильных дорогах общего использования проезд усложнен. С целью ликвидации гололеда использовано 147 тонн песчано-солевой смеси и 450 литров дизельного топлива.

"Без света осталось 16 тысяч абонентов. Бригады энергетиков работают над восстановлением", - написал Ким.

Николаевская область - ситуация на дорогах / Фото: t.me/mykolaivskaODA

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины заявили об ограничении движения в Николаевской области.

В частности, для ликвидации последствий, вызванных непогодой и недопущения возникновения аварийных ситуаций, введено временное ограничение для проезда грузового транспорта и автобусов с 08:50 на таких участках автомобильных дорог:

М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, км 55+510 – км 176+485 (от границы с Одесской областью до границы с Херсонской областью);

Н-11 Днепр – Николаев (через г. Кривой Рог), км 179+000 – км 266+875 (от г. Новый Буг до г. Николаева);

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 153+527 – км 239+664 (от границы с Кировоградской областью до г. Николаева);

Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 143+000 – км 221+363 (от г. Вознесенск до г. Николаева).

О возобновлении движения сообщат дополнительно.

На дорогах общего использования государственного значения задействованы 355 единиц техники и 450 рабочих.

Водителей призвали быть внимательными и осторожными во время поездок и уступать дорогу снегоуборочной технике.

Одесская область

Движение затруднено и в Одесской области. Область накрыла снежная буря, в результате чего наблюдаются массовые пробки.

На некоторых трассах транспорт остановился полностью.

Полтавщина

В Полтавской области из-за снега и сильного ветра без электричества остались 12 населенных пунктов Миргородской и Лохвицкой общин - это более 1500 потребителей.

"Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за снега и ветра в 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой общин. Без света осталось 1505 бытовых и 155 юридических абонентов", - написал в Telegram глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Херсонщина

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что из-за ухудшения погодных условий на дорогах Херсонщины – гололедица.

Водителей призвали без необходимости не выезжать на дороги, а пешеходов - быть осторожными и по возможности оставаться дома.

"Все коммунальные службы работают в усиленном режиме", - отметил он.

Херсон накрыла непогода / Фото: Херсонская ГВА

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что коммунальщики работают над оперативной ликвидацией последствий непогоды. КП Городское дорожное управление задействовало 9 единиц техники и полтора десятка человек. КП Парки Херсона вывело на борьбу с непогодой 31 единицу спецтехники и около полутора сотен работников.

"В Херсоне аномальная дляапреля погода. Вернулась зима – на дорогах гололедица, налипание мокрого снега, затруднено движение транспорта, поломаны деревья", - отметил Мрочко.

Синоптики объявили снеголавинную опасность

В Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности.

"11 апреля в районе высокогорья восточной части Закарпатской области и районе Черногорского массива (Ивано-Франковская область) наблюдаются сложные погодные условия: сильная метель, заносы снега, сугробы и ухудшение видимости вследствие низкой облачности и метели, продолжится снег", - говорится в сообщении.

По данным снегосъемки 10:04 с постов Драгобрат и Пожежевская, высота снега составляла 0,3-0,5 м.

Синоптики добавили, что 11 и 12 апреля в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень опсности).

Туристов призвали не выходить в горы и на горные маршруты до улучшения погодных условий.

В двух областях объявлена снеголавиная опасность / facebook.com/UkrHMC

Погода на сегодня - где будет бушевать непогода

На пятницу, 11 апреля, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды.

"11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега", - прогнозируют синоптики Украинского гидрометцентра.

В этих областях ожидается образование снежного покрова высотой до 5-16 см, на дорогах будет гололедица.

Также в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

В Украине объявлен желтый уровень опасности / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как ранее сообщал Главред, заморозки и снег накроют Украину - стало известно, в каких областях ударит зимняя погода.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в скоро снова возьмет курс на весну, но перед этим атмосферные фронты вместе с холодным воздухом еще принесут в большинство областей снег, сильный ветер и кратковременные метели.

Ранее синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине в апреле 2025 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +10...+13. Это на полтора-два градуса выше нормы.

Отметим, в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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