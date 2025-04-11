Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 15:55
302
Это очень сильная магнитная буря, которая может повлиять на ваше здоровье. Она очень сильно затягивается.
магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

В Украине сильно затягивается магнитная буря. Она длится уже более двух недель. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность бури была опасной для здоровья со 2 апреля. С того времени она все время была "красной". 4 и 8 апреля были сильные вспышки, которые увеличивали мощность почти до 8-ми баллов. 9 апреля буря стала слабее и опустила до 6-ти баллов.

видео дня

Ожидалось, что мощность бури пойдет на спад, но уже 10 апреля её мощность вновь выросла почти до 8-ми баллов. 11 апреля она опустилась до 5-ти баллов. С 12 по 14 апреля она будет 4-балльной, а 15 апреля - 3-балльной.

магнитная буря
В Украине усилилась магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 8 вспышки класса С. Сообщается, что 11 апреля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 44 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человаека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:45Украина
Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

15:55Синоптик
На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

15:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

В Украине изменили правила дорожного движения: кого это касается

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

Последние новости

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:23

Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

16:13

5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

16:06

Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

15:55

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

Реклама
15:50

На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

15:47

Не Кировоград: как изначально назывался город Кропивницкий

15:23

Доплата к пенсии в размере до 3250 гривен: кому рассчитывать на выплаты

15:03

Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

15:01

Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

15:01

Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

15:00

Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

14:59

Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

14:56

Неожиданное "падение" цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

14:35

Сложная загадка для самых умных: надо найти мышь за 5 секунд

14:32

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

Реклама
14:31

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

14:12

Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

14:10

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

13:56

В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

13:54

Цена продолжает лететь в пропасть: в Украине дешевеет незаменимый овощ

13:52

Что нужно сделать в Лазареву субботу 12 апреля: приметы и день ангела

13:49

Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

13:31

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

13:26

Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами - МИД

13:17

От Порошенко требуют отреагировать на слова его соратника, одобряющего убийство русскими украинцев и их детей

13:06

Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

13:02

Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности

12:52

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках бильярдиста за 23 секунды

12:50

Как тарифная война отразится на Украине: Золотарев назвал главную опасность

12:45

Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

12:40

Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

12:27

Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

12:26

Какие 3 ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома: как избежать проблемы

12:19

Не Третья мировая: к какой опасности приведут пошлины Трампа в отношении Китая

12:05

РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу

Реклама
11:57

Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

11:56

Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

11:53

Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

11:46

"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

11:34

Мобилизация в Украине: эксперт сказал, сколько мужчин могут призывать ежедневно

11:30

Американская киноакадемия начнет вручать "Оскар" в новой номинации

11:12

Украину засыпало снегом в апреле: где заблокированы дороги, а люди без светаФото

11:11

Курс доллара на Пасху: прогноз изменений на межбанке и в обменниках

11:07

Враг может усилить наступление на Сумщине и Харьковщине: военный назвал сроки

11:07

Есть ли российские военные на территории Сумщины: что говорят местные власти

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять