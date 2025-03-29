Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

Даяна Швец
29 марта 2025, 11:17
98
Эксперты прогнозируют сильный всплеск солнечной активности.
'Колбасить' будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря
Геомагнитная активность в выходные / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Главное:

  • 29 марта сильная магнитная буря накроет Землю.
  • Геомагнитная активность может повлиять на метеозависимых людей.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA(Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29-30 марта 2025 года.

Геомагнитные бури оценивают по шкале К-индекса, которая колеблется от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние на здоровье, технику и коммуникационные системы:

видео дня
  • В субботу, 29 марта, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 7 (красный уровень), что может вызвать дискомфорт для людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям в магнитном поле Земли.
  • В воскресенье, 30 марта, активность Солнца уменьшится, но будет оставаться на высоком уровне, поэтому геомагнитные возмущения будут продолжаться.

Стоит отметить, что прогноз обновляется каждые три часа, поэтому возможны изменения в показателях магнитных бурь.

Как уберечься от воздействия магнитной бури?

Главред предупреждает, что во время магнитной бури многие люди могут испытывать головную боль, усталость, головокружение, повышенное давление и раздражительность.

Чтобы уменьшить негативное влияние, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • Следите за самочувствием - если чувствуете слабость или дискомфорт, не игнорируйте эти симптомы.
  • Пейте больше воды - это поможет избежать обезвоживания, которое может усилить влияние магнитной бури.
  • Ограничьте потребление кофе и алкоголя - они могут вызвать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Питайтесь правильно - отдавайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и микроэлементами (овощи, фрукты, зелень, орехи).
  • Уменьшите физическую нагрузку - в такие дни следует избегать переутомления и интенсивных тренировок.
  • Придерживайтесь режима сна - полноценный отдых поможет организму лучше адаптироваться.
  • Избегайте стресса - старайтесь не перегружать себя эмоционально и не вступать в конфликты.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе - это будет способствовать улучшению общего состояния.
  • Принимайте контрастный душ - такая процедура поможет нормализовать кровообращение.
  • Если есть хронические заболевания - держите под рукой необходимые лекарства и контролируйте артериальное давление.
магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

  • Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
  • Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
  • Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
  • Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
  • Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
  • Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Накануне сообщалось, что магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая.

Больше новостей о метеорологических явлениях:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

12:07Украина
Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФ

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФ

11:53Война
Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:23Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

Последние новости

12:07

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

11:53

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

11:23

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:17

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

10:50

Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
10:33

Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

10:19

Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

10:10

Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

10:00

Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

Реклама
09:21

Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

09:19

Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

09:11

ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

09:04

ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

08:50

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

08:10

Трамп начал подозревать Путина?мнение

07:43

Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

06:10

Путин случайно выдал свои планы по войне в Украинемнение

05:51

"Трамп будет психовать": чем хозяин Кремля удивит президента СШАВидео

05:04

Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды

Реклама
04:47

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

04:35

Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся": учитель ошарашила ответомВидео

03:30

Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

02:30

Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУВидео

01:07

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в ДнепреФотоВидео

01:00

Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

00:13

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

28 марта, пятница
23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФВидео

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

Реклама
20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:17

Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

19:08

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

19:07

Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

19:06

Как заставить кур нестись: лучшие советы и народные методы

19:00

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядеркумнение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять