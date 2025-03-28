Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Погода в начале апреле будет невероятно контрастной, рассказала Наталья Птуха.

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Погода в Украине на апрель прогноз / Коллаж Главред

Погода в Украине в начале весны принесла Украине значительное потепление. Ожидать ли ливней и похолодания и какой будет погода в апреле в Украине, рассказала в интервью Главреду синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Наталья, некоторые синоптики прогнозируют значительное похолодание в Украине в конце марта. Действительно ли украинцам стоит ожидать значительного снижения температуры и похолодания?

Назовем это похолодание колебанием температуры весной. Температура весной может снижаться. Некоторые колебания температуры могут быть в начале следующей недели. Изменение температуры будет зависеть от облачности, особенно в дневные часы. Будут атмосферные фронты с юга и юго-востока, и они несколько добавят облачности в воскресенье 30 марта, понедельник и вторник 31 марта, а также 1 апреля. Температура днем может быть прохладной преимущественно в западных и северных областях.

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31 марта в западных областях будет прохладно. Температура будет +8 - +13 градусов.

1 апреля за счет дождей температура в западных и северных областях будет от +7 до +12 градусов. Прогнозируем незначительное похолодание.

На остальной территории Украины температура останется в пределах +13 - +16 градусов, в южной части будет +14 - +19 градусов в начале апреля.

Какой погоды ожидать в последние выходные марта?

С 29 по 31 марта погодные условия в Украине будут развиваться по-разному. 29 марта в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать погода без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье будут умеренные дожди. В западных и южных областях могут добавлять дискомфорта порывы сильного ветра.

В воскресенье, 30 марта, на территорию Украины зайдут атмосферные фронты. Поэтому в этот день прогнозируем небольшие и умеренные дожди.

30 марта на Прикарпатье будут умеренные дожди. Относительно температуры, то будет умеренно тепло.

Погода на апрель 2025 в Украине / pixabay

Небольшое снижение температуры прогнозируем только на начало апреля в западных областях, и на севере. Дневные температуры снизятся, потому что будет больше облачности, а весеннее солнце не сможет прогревать воздух.

В общем, 29 марта ночью будет от 0 до +5 тепла, днем от +13 до +18 градусов. В Карпатах +4 - +9 тепла.

30 марта ночью +2 - +7 тепла, на юге +4 - +9. Днем от +11 до +16.

Ждать ли нам каких-то аномалий в начале апреля и сколько продержатся дожди в Украине?

Морозов пока никаких не заметно, они не ожидаются даже в ночные часы. Днем будут приятные весенние температуры.

Никакого циклона над Украиной пока нет, но атмосферные дожди будут умеренные. Дожди продержатся до вторника, 1 апреля.

Со 2 апреля в Украине будет уже без осадков. А вот следующий атмосферный фронт в Украину придет в пятницу 4 апреля. Фронт затронет северные, частично западные и центральные области.

Следующие выходные, 5-6 апреля, уже пройдут без осадков.

Как начнется апрель в Украине?

В понедельник, 31 марта, ночью ожидается от +2 - +7 градусов тепла, на юге +4 - +9. Днем от +11 до +16. Только в западных областях, из-за умеренных дождей, днем будет +8 - +13 градусов.

Во вторник и среду, 1 и 2 апреля, температура ночью будет от +2 - +8 тепла, днем + 10 - +16 тепла. На западе и севере апрель начнется с несколько низкой температуры - +7 - +12 градусов.

А вот в южной части днем будет до +19 градусов тепла.

В целом на следующей неделе ожидается преимущественно теплая погода, без заморозков.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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