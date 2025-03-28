Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха упадет до +2 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 29 марта

Где температура воздуха опустится до 0 градусов

Где синоптики прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

Погода в Украине 29 марта будет дождливой и ветреной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 29 марта дожди пройдут на юге, востоке и юго-западе. Температура воздуха повысится до +18 градусов. Ожидаются сильные порывы ветра.

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В воскресенье, 30 марта, более интенсивные дожди будут в центральных областях. С этого дня в Украине будет холодать. В целом будет 9-13 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: ventusky

Погода 29 марта

В Украине 29 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди на территории южных, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Ветер будет восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 4-9°; днем 13-18°, в Карпатах 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 29 марта в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Погода 29 марта в Киеве

В Киеве 29 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем около 15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет мороз -3 градуса и дожди - стало известно, в каких регионах будет похолодание. Не все области Украины накроет существенное потепление - в некоторых регионах еще будут морозы. Также кое-где в нашем государстве ожидаются дожди.

Также ранее сообщалось, что дожди будут лить в нескольких областях - в Украине резко изменится погода. Ряд областей нашего государства накроют осадки - синоптик сказала, где они будут.

Напомним, Украину накрыло резкое потепление - синоптики назвали регионы, где будут лить дожди. Погода на Закарпатье будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +15 градусов.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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