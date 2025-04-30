В какие дни недели нельзя убирать: будут финансовые потери

Украинский мольфар рассказал, в какие дни уборка может притянуть достаток.

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В какие дни недели нельзя убирать / Коллаж: Главред, фото: pexels

Каждая хозяйка убирает в собственном жилье. Чистота вокруг помогает почувствовать спокойствие внутри, иметь чистые мысли. Однако мало кто знает, что убирать можно далеко не во все дни. Есть некоторые дни недели, когда уборка может негативно повлиять на достаток. Украинский мольфар Максим Гордеев назвал дни, в которые можно и нельзя убирать.

В какие дни можно и нельзя убирать

Понедельник

В этот день уборка негативно влияет на финансовое состояние. Вы рискуете вымести из дома удачу. Также уборка может обнулить финансовый поток.

Вторник

Это благоприятный день для уборки. Чистота в доме активирует денежную энергию. Уборка также может привлечь неожиданные денежные поступления.

видео дня

Среда

В этот день можно убирать. Чистота привлечет клиентов и усилит денежный поток в бизнесе.

Четверг

Четверг - отличное время для уборки. Очищение пространства откроет место для достатка. Также после этого могут появиться новые финансовые возможности.

Пятница

В этот день лучше не убирать. Если вы будете наводить порядок в пятницу, то рискуете попрощаться с деньгами. У вас могут появиться неожиданные финансовые расходы.

Суббота

Это мощный день для генеральной уборки. В субботу вы сможете очиститься от бедности и привлечь новые денежные поступления.

Воскресенье

Мольфар не советует убирать в последний день недели. Уборка в воскресенье может перекрыть денежные потоки и создаст блоки на новые возможности.

Смотрите видео о том, когда можно и нельзя убирать:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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