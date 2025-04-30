Что делать, если чешется левая рука: простые действия, которые притянут больше денег

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что нужно сделать, чтобы точно привлечь много денег в этот момент.

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Что делать, если чешется левая рука / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Едва ли не каждый когда-то чувствовал, как у него внезапно начинает чесаться левая ладонь. Оказывается, если чешется эта рука, то это к деньгам. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что надо делать, чтобы после этого к вам точно пришли деньги.

Левая ладонь чешется тогда, когда вы готовы принять большие деньги. Именно через эту ладонь проходит индикатор денежной энергии, говорит мольфар.

Что надо делать, если чешется левая ладонь

Если вы почувствовали, что у вас зачесалась левая ладонь, Максим Гордеев советует сразу сжать руку и поместить ее в карман или под одеяло. После этого следует проговорить такие слова:

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"Чешется левая - значит будут давать. Не потерять - а приумножить! Как рука чешется - так и золото ко мне липнет. Монеты, купюры, щедрость небесная - идите ко мне! Ворота богатства открываются, источник наполняется! Да будет так!"

После нужно открыть ладонь и дунуть в нее.

"После этого я гарантирую, что большие средства будут задерживаться у вас на много дольше, чем вы себе представляете", - говорит мольфар.

Смотрите видео о том, что делать, если чешется левая ладонь:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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