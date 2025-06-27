Чудо, которое окутано мистикой: в Украине нашли самое старое дерево в мире

Вы узнаете:
- Где растет самая старая яблоня
- Сколько этому дереву лет
Мало кто знает, но в Украине растет самая старая яблоня в мире, которой уже более 200 лет. Что интересно, ее ветви укоренились в землю.
Автор канала Характерник на YouTube рассказывает, что вокруг этого дерева ходят немало легенд, передает Главред.
Что известно о самой старой яблоне в мире
По словам мужчины, аналогов такого дерева в мире просто нет. Находится это природное чудо в городе Кролевец, что на Сумщине.
"Местные рассказывают легенду, что когда-то дерево якобы закляли. И, возможно, именно поэтому оно начало расти очень необычно. Не как одно дерево, а как целая колония. 15 ветвей вросли в землю и пустили корни. Со временем они стали новыми стволами. А теперь это больше похоже на сад, а не на одну яблоню", - отметил автор видео.
Известно, что яблоня цветет ежегодно, но только одна ее часть, другая якобы набирается сил.
Что интересно, ученые не обнаружили никаких отклонений, а вот попытки вырастить такую же в другом месте провалились.
Стоит добавить, что в парках и лесах Украины встречаются опасные растения, при контакте с которыми можно нанести вред своему здоровью. Обнародован список из 5 растений, к которым лучше не приближаться.
Также во многих украинских городах есть дома, которые с определенных ракурсов кажутся абсолютно плоскими - словно декорация из фильма или картинка, зависшая в пространстве.
Как выглядит самая старая яблоня в мире - видео:
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Что известно о канале Характерник на YouTube?
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
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