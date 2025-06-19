Почему Россия не Русь: историк расставил все точки над "і"

Россияне в течение десятилетий распространяют нарративы, якобы Россия и Русь это синонимы, однако исторические факты доказывают обратное.

https://glavred.info/culture/pochemu-rossiya-ne-rus-istorik-rasstavil-vse-tochki-nad-i-10674665.html Ссылка скопирована

Почему россияне врут о принадлежности к Киевской Руси / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что возникло раньше - Русь или Россия

Кто и когда основал Москву

Страна-агрессор Россия годами активно пытается присвоить себе историю Киевской Руси. Однако факты свидетельствуют об обратном. Об этом рассказали на канале TripMustGoOn.

Главред узнал из рассказа историка Александра Бабича, который озвучил Сергей Кияшко, что самым главным фактом, который доказывает, что Киевская Русь не имеет ничего общего с Россией является то, что Москва появилась лишь после 300 лет существования Руси со столицей в Киеве.

видео дня

"Пока Русь со столицей в Киеве триста лет жила, развивалась и укреплялась, на месте Москвы еще лягушки квакали и волки выли. Маленькое село Москва впервые упоминается в летописи 1147 года. И к золотой киевской истории почти не имеет отношения", - подчеркнул Кияшко.

Так случилось, что один из младших сыновей черниговского князя Владимира Мономаха Юрий Долгорукий волею судьбы остался без княжеского престола. Поэтому его заперли в самый дальний угол, аж за пограничные леса.

Русский историк Ключевский отмечал, что Юрий Долгорукий был первым среди целого ряда князей Ростовской области, которая при нем отделилась в отдельное княжество: до того времени эта чудская глушь служила придатком южного княжества Переяславского.

Это и доказывает, что Киев и земли современной Украины - это Русь, а Москва, а также Суздаль и Владимир это была не Русь, а Залесье.

Смотрите видео об истории Киевской Руси:

Больше новостей:

Кто такой Александр Бабич? Александр Бабич - украинский историк, краевед, член Национального союза краеведов Украины (с 2010 года), пишет Википедия. Круг научных интересов Александра Бабича - история Киево-Печерского монастыря, книжного дела в нем, история города Василькова, церквей и фортификационных сооружений Васильковщины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред