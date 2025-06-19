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Анафема Ивану Мазепе: что известно о первом гетмане, который бросил вызов Москве

Даяна Швец
19 июня 2025, 15:10
416
Не зря "мазепинство" в украинском контексте является синонимом борьбы за независимость.
Мазеппа
Что известно об Иване Мазепе / Коллаж: Главред, фото Википедия, скрин с Ютуб-канала Останній Гетьман

Главное со слов историка:

  • Мазепа стал первым украинским деятелем, который стремился к европейскому вектору развития
  • Анафема, наложенная МПЦ на Мазепу, была политическим заказом Петра І
  • Мазепа осуществил значительные шаги для экономической стабилизации, развития образования, был меценатом

25 июля 1687 года Иван Мазепа был избран Гетманом Украины. Как отмечает историк и кандидат исторических наук Богдан Паска, этот день стал исторически важным, ведь именно Мазепа оставил заметный след в национальной памяти и одновременно стал объектом ненависти в России. Его даже предали анафеме - церковному проклятию. Но чем вызвано такое отношение?

Историк убежден, что Иван Мазепа был одним из первых украинских лидеров, который открыто выступил против Москвы. Речь идет о событиях 1708-1709 годов - знаковый период, когда Мазепа пытался заключить союз со шведским королем Карлом XII во время Великой Северной войны.

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"Иван Мазепа четко заявил, что Украина - европейское государство и должна быть самостоятельной, независимой от Московии. А общий вектор нашего развития - западный, европейский, а не восточный, азиатский, собственно, московский. Это не понравилось Петру І, который был деспотом и ненавистником украинского. Он имел планы по ликвидации украинской автономии, которая тебе существовала", - отмечает ученый изданию Информатор.

Реакция не заставила себя ждать: русская православная церковь провозгласила Мазепу врагом и наложила на него анафему - жест, который должен был дискредитировать его в глазах украинцев, говорит историк.

"В Московии церковь и государство - фактически одно целое. Поскольку Мазепа стал на защиту украинского народа, это пошло вразрез с политикой Петра І. Анафема - политический заказ с его стороны. Церковь имела большой авторитет в обществе, поэтому это делалось для дискредитации Мазепы среди простого народа", - отметил Богдан Паска.

Признание того, что эта анафема была политической манипуляцией, в 2018 году подтвердил и Вселенский патриарх Варфоломей. Поэтому она не имеет никакого духовного веса.

С исторической точки зрения, по мнению историка, идеи Мазепы - это символ национального возрождения. Паска напоминает, что гетман не только выступил за независимость Украины, но и сделал значительный вклад в ее развитие.

"Мазепа - украинский гетман, который правил дольше всех. У власти он продержался 22 года - с 1687 по 1709 годы. Это рекорд. За это время ему удалось многое осуществить для экономической стабилизации, политической ситуации в Украине. До Мазепы был период Руины, когда страна была поделена между гетманами и продолжались междоусобицы. А еще он был меценатом, превратил Киево-Могилянскую коллегию в академию, что положительно повлияло на развитие образования. Он построил около 40 церквей в стиле казацкого барокко. Важнейшая заслуга Мазепы - первый из числа казацких гетманов открыто выступил против Московии и сказал, что Украина должна быть независимой от восточного "соседа", - добавляет историк.

Также ранее рассказывалось, как похороны Леси Украинки всколыхнули весь Киев.

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Кто такой Богдан Паска?

Богдан Валерьевич Паска - это украинский историк, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины и методики преподавания истории Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Богдан Паска является активным исследователем и популяризатором украинской истории, особенно периода национально-освободительной борьбы и диссидентского движения.

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