В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопления

Главное:
- 800 домов в Киеве остаются без отопления после российских ударов
- В квартирах намерзает лёд на окнах, а замёрзшая в трубах вода разрывает батареи
Почти 800 домов в Киеве остаются без отопления после массированных российских ударов, сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его данным, не полностью восстановлено отопление в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.
При этом, по словам киевского городского головы, в остальных домах подачу отопления уже восстановили.
Он также напомнил о том, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.
"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной", - добавил мэр Киева.
Кличко уточнил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.
Что происходит в квартирах киевлян
После масштабного удара РФ по Киеву многие столичные дома по-прежнему остаются без отопления. Жители жалуются, что из-за сильных морозов в квартирах намерзает лёд на окнах, а замёрзшая в трубах вода приводит к их разрыву.
Одна из киевлянок рассказала в соцсети Threads, что их дом фактически остался без тепла: воду из системы вовремя не слили, из-за чего трубы лопнули. При этом, по её словам, в соседних домах электричество уже подают, тогда как у них света не было вовсе.
Другая пользовательница поделилась, что в многоэтажке в центральной части города отопительные трубы начали буквально разрываться. Она отметила, что из-за ежедневных отключений электроэнергии до 20 часов отсутствуют и тепло, и горячая вода, а сочетание морозов и изношенных коммуникаций оказалось критическим. Жители подали десятки обращений в разные службы, но в ответ сталкиваются либо с молчанием, либо с грубостью, а ремонт даже не запланирован.
Ещё одна жительница Киева сообщила, что в её доме, относящемся к очереди отключений 6.1, электричества нет уже третий день подряд, а батарея отопления просто треснула. В соцсетях также пишут, что в отдельных квартирах температура воздуха опустилась до нуля градусов.
Отключение отопления в Киеве: что говорят эксперты
Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко объяснил, что временное опорожнение систем отопления в домах Киева является защитной мерой. По его словам, отказ от слива воды мог бы привести к повреждению труб и инженерных сетей, а сами здания в результате рисковали бы стать непригодными для проживания.
Ранее сообщалось о том, что Киеву грозят "жесткие" отключения. Передача атомной энергии в город пока невозможна, а повреждённые генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.
Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.
Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.
Больше новостей:
- На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу
- Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН
- "Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред