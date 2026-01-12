Укр
В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопления

Алексей Тесля
12 января 2026, 19:06
Не полностью восстановлено отопление в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов, сообщил Виталий Кличко.
Без тепла батареи в квартирах разрывает на части / Коллаж Главред, фото threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik

Главное:

  • 800 домов в Киеве остаются без отопления после российских ударов
  • В квартирах намерзает лёд на окнах, а замёрзшая в трубах вода разрывает батареи

Почти 800 домов в Киеве остаются без отопления после массированных российских ударов, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его данным, не полностью восстановлено отопление в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

При этом, по словам киевского городского головы, в остальных домах подачу отопления уже восстановили.

Он также напомнил о том, что в результате повреждений инфраструктуры города после последней массированной атаки врага без теплоснабжения остались 6 тысяч многоэтажек.

"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Потому что ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной", - добавил мэр Киева.

Кличко уточнил, что коммунальщики и энергетики делают все возможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Что происходит в квартирах киевлян

После масштабного удара РФ по Киеву многие столичные дома по-прежнему остаются без отопления. Жители жалуются, что из-за сильных морозов в квартирах намерзает лёд на окнах, а замёрзшая в трубах вода приводит к их разрыву.

Одна из киевлянок рассказала в соцсети Threads, что их дом фактически остался без тепла: воду из системы вовремя не слили, из-за чего трубы лопнули. При этом, по её словам, в соседних домах электричество уже подают, тогда как у них света не было вовсе.

Другая пользовательница поделилась, что в многоэтажке в центральной части города отопительные трубы начали буквально разрываться. Она отметила, что из-за ежедневных отключений электроэнергии до 20 часов отсутствуют и тепло, и горячая вода, а сочетание морозов и изношенных коммуникаций оказалось критическим. Жители подали десятки обращений в разные службы, но в ответ сталкиваются либо с молчанием, либо с грубостью, а ремонт даже не запланирован.

Ещё одна жительница Киева сообщила, что в её доме, относящемся к очереди отключений 6.1, электричества нет уже третий день подряд, а батарея отопления просто треснула. В соцсетях также пишут, что в отдельных квартирах температура воздуха опустилась до нуля градусов.

  • В Киеве лопаются батареи из-за отсутствия отопления
    В Киеве лопаются батареи из-за отсутствия отопления threads/@sonata_nailss, threads/@anna.v.brik
Отключение отопления в Киеве: что говорят эксперты

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко объяснил, что временное опорожнение систем отопления в домах Киева является защитной мерой. По его словам, отказ от слива воды мог бы привести к повреждению труб и инженерных сетей, а сами здания в результате рисковали бы стать непригодными для проживания.

Ранее сообщалось о том, что Киеву грозят "жесткие" отключения. Передача атомной энергии в город пока невозможна, а повреждённые генераторы обеспечивают лишь около 20% потребностей.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

новости Киева Виталий Кличко Отключение отопления в Киеве
