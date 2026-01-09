'Я твердо убежден': Трамп примет участие в будущей обороне Украины

США будут гарантировать безопасность Украины, но не как ключевые союзники.

Украина получит поддержку со стороны США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Что сказал Трамп:

Россия не нападет на Украину еще раз после установления мира

США будут гарантировать безопасность Украины

Если РФ решится на повторную агрессию, на Европу ляжет основная нагрузка

Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что страна-агрессор Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Об этом глава США заявил в интервью The New York Times. Трамп отметил, что, по его мнению, Путин хочет заключить соглашение.

"Я твердо убежден, что они (россияне - Главред) не вторгнутся повторно, или я бы не согласился на это", - подчеркнул он.

Основная ответственность в случае нарушения соглашения будет не на США

У Трампа также поинтересовались, что будут делать США, если Россия все же решится на повторное вторжение. В ответ он заявил, что роль Соединенных Штатов будет второстепенной.

Вместо этого гарантировать безопасность Украины в первую очередь будут европейские союзники Киева.

Насколько убедительными выглядят гарантии безопасности - мнение эксперта

Главред писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко не верит в пункты предложенных гарантий безопасности. Он считает, что они не будут работать.

Потому что если в Украине появится определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов, они не будут защищать Украину на уровне ВСУ, если Россия через полгода начнет наступление.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал , что после завершения российско-украинской войны Бельгия предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине. Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Ранее сообщалось, что, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие Россия.

Накануне стало известно, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности. По словам президента Зеленского, речь идет о мерах, которые будут обеспечивать безопасность на земле, на море и в небе.

Об источнике: The New York Times The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

