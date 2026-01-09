Укр
"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

Анна Косик
9 января 2026, 10:44обновлено 9 января, 11:33
США будут гарантировать безопасность Украины, но не как ключевые союзники.
Украина получит поддержку со стороны США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

Что сказал Трамп:

  • Россия не нападет на Украину еще раз после установления мира
  • США будут гарантировать безопасность Украины
  • Если РФ решится на повторную агрессию, на Европу ляжет основная нагрузка

Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию США в будущей обороне Украины, но только из-за уверенности в том, что страна-агрессор Россия не предпримет еще одну попытку вторжения в страну.

Об этом глава США заявил в интервью The New York Times. Трамп отметил, что, по его мнению, Путин хочет заключить соглашение.

"Я твердо убежден, что они (россияне - Главред) не вторгнутся повторно, или я бы не согласился на это", - подчеркнул он.

Основная ответственность в случае нарушения соглашения будет не на США

У Трампа также поинтересовались, что будут делать США, если Россия все же решится на повторное вторжение. В ответ он заявил, что роль Соединенных Штатов будет второстепенной.

Вместо этого гарантировать безопасность Украины в первую очередь будут европейские союзники Киева.

Насколько убедительными выглядят гарантии безопасности - мнение эксперта

Главред писал, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко не верит в пункты предложенных гарантий безопасности. Он считает, что они не будут работать.

Потому что если в Украине появится определенный контингент из Европы, условные французские легионеры или экспедиционный корпус из Штатов, они не будут защищать Украину на уровне ВСУ, если Россия через полгода начнет наступление.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Напомним, Главред писал , что после завершения российско-украинской войны Бельгия предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине. Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания "Коалиции желающих" в Париже.

Ранее сообщалось, что, по словам канцлера Германии Фридриха Мерца, западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие Россия.

Накануне стало известно, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности. По словам президента Зеленского, речь идет о мерах, которые будут обеспечивать безопасность на земле, на море и в небе.

Об источнике: The New York Times

The New York Times — американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп вторжение России гарантии безопасности
11:07

Кремль послал месседж Западу: что стоит за ударом "Орешником" по Львову

11:00

Подземные лабиринты и великаны на кладбище: история загадочной деревни в Украине

10:44

"Я твердо убежден": Трамп примет участие в будущей обороне Украины

10:44

Удар "Орешником" по Львову: Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН

10:36

Ротару отреагировала на обстрел Киева и показала страшные фото

10:29

Удары по энергетике и не только: введены экстренные отключения света

10:11

На Львовщине сотни людей остались без газа после удара РФ: когда восстановят подачу

10:10

"Бомжуем": Потап высказался после госпитализации КаменскихВидео

10:00

Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

09:47

Чистое противень за копейки без химии: три способа избавиться от стойкого жираВидео

09:36

Ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч: Садовый раскрыл детали удара "Орешником" по Львову

09:12

Куча ракет, дронов и даже "Орешник": сколько целей запустила РФ по Украине

08:46

Испортит за один цикл: какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойкеВидео

08:20

"Ответка" за резиденцию Путина: Россия ударила "Орешником" по Украине - что известноФотоВидео

08:10

Потери оккупантов за первую неделю января 2026 в цифрахмнение

08:01

РФ ударила по жилым домам на Киевщине: из-под завалов достали целую семью с ребенкомФотоВидео

06:50

Массированная атака РФ на Киев: 4 погибших, в городе - перебои со светом, теплом и водойФотоВидео

06:10

Зачем Трамп "дал зелёный свет" о новых санкциях против Рфмнение

05:30

На Тернопольщину надвигаются метели: синоптики сказали, какой будет погода 9 января

04:41

Когда-то все обожали: почему продукты из СССР потеряли популярность

04:26

Как избавиться от пятен от тонального крема на пуховике навсегда - крутой лайфхак

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика в парке за 19 секунд

03:21

Открытие на грани фантастики: условие для жизни в ледяном океане у Юпитера

02:41

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денегВидео

02:12

Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль

01:30

От Дженнифер к Дженнифер и обратно: бывшая Бена Аффлека озвучила правду о разводе

00:24

Андрей Пятов воссоединился с экс-женой через год после развода

08 января, четверг
23:59

По всей Украине объявлена тревога - во Львове прогремела серия взрывов

23:15

Ветеринар остолбенел: женщина привела кота, в возраст которого трудно поверитьВидео

22:58

Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

22:36

Как в детстве: с каким ингредиентом яичница получится в разы вкуснее

22:23

Советники Трампа обсудили с посланцем Путина завершение войны в Украине - Axios

22:03

"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

21:21

О накипи можно забыть: мгновенный и безопасный способ очистки чайникаВидео

20:35

"Есть информация": Зеленский назвал дату нового массированного удара РФВидео

20:30

Кадровые изменения в четырех регионах: Зеленский утвердил новых руководителей ОГА

20:28

Отопление можно выключать: гениальные способы согреться дома даже без батарейВидео

19:52

Днепр без света: эксперт раскрыл проблемы, которые "обнажил" последний удар РФ

19:40

Основан беглецами из РФ в XVIII веке - в каком городе Украины нет улицВидео

19:40

Оппозиция в РФ - это симбиоз чекистских агентов с полезными идиотамимнение

19:02

Чем заменить песок и соль для борьбы с гололедом: лучшие и эффективные решенияВидео

