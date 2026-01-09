Сможет ли Путин торговаться с Трампом по Украине: эксперт дал прогноз

На фоне последних событий вокруг Венесуэлы и Гренландии Кремль может попытаться воспользоваться ситуацией, но есть нюанс.

https://glavred.info/war/smozhet-li-putin-torgovatsya-s-trampom-po-ukraine-ekspert-dal-prognoz-10730711.html Ссылка скопирована

Может ли Кремль воспользоваться ситуацией в Венесуэле в своих интересах в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Что сказал Розумный:

Путин не сможет торговаться с Трампом за Украину из-за общих интересов

Трамп мало что может предложить Путину

Возможность ситуативного сотрудничества РФ и США сохраняется

У США и страны-агрессора России совпадают интересы в отношении Венесуэлы и Гренландии. Поэтому возникает опасение, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин может этим воспользоваться.

Однако вряд ли главе Кремля удастся использовать эти вопросы как предмет торга с главой США Дональдом Трампом в обмен на уступки по Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

видео дня

Почему реальная опасность не просматривается

Президент США имеет очень ограниченный набор инструментов, которые он может предложить Путину. В частности, он не может гарантировать, что Европа снимет с РФ санкции или возобновит работу рынков. А этого как раз Россия нуждается больше всего.

"Поэтому противостояние интересов является объективным: на рынках все всегда конкурируют между собой, и когда удается получить преимущество над конкурентом, им пытаются воспользоваться. Но сейчас в фокусе российско-американского контекста сегодня находится потенциальная выгода от сотрудничества, которую могли бы получить обе стороны. Именно эта тема сейчас разыгрывается как основная карта", - отметил эксперт.

В этом заинтересована лоббистская группа, представленная с одной стороны Кириллом Дмитриевым, а с другой - Стивом Уиткоффом. Именно эту карту они пытаются разыграть.

"То, что интересы США и России время от времени будут пересекаться, сталкиваться и даже жестко конфликтовать - как, например, в Венесуэле, где с одной стороны был "Вагнер", а с другой - американская "Дельта", - является нормальным. Это не противоречит логике процессов и не отменяет возможностей для ситуативного сотрудничества", - добавил Розумный.

Что Трамп заявлял о новых возможных вторжениях США

Главред писал, что президент США недавно в телефонном интервью для The Atlantic заявил, что Соединенные Штаты могут расширить перечень стран, где рассматривают возможность военных операций.

Среди потенциальных направлений он назвал Гренландию, подчеркнув ее стратегическое значение для американской обороны. Кроме этого Трамп коснулся ситуации в Венесуэле. Он обратился к вице-президенту Делси Родригес, которая временно возглавила страну после исчезновения Николаса Мадуро, с призывом к сотрудничеству с США.

Последствия свержения режима в Венесуэле для Украины - последние новости

Напомним, иностранные СМИ писали, что прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за смены фокуса внимания Соединенных Штатов на Венесуэлу.

Ранее Главред писал, что и Россия, и Китай осудили свержение Мадуро. Но Си Цзиньпин с радостью пожертвовал бы китайским влиянием в Венесуэле, если бы это означало, что Пекин получит полную свободу действий в отношении Тайваня. Россия пошла бы на ту же сделку и в отношении Украины.

Накануне стало известно, что задержание в Каракасе венесуэльского диктатора и президента Николаса Мадуро американскими спецподразделениями стало ощутимым ударом по интересам России, ведь Кремль потерял одного из ключевых партнеров в Латинской Америке. В то же время в Москве пытаются увидеть в действиях США возможные выгоды, в частности в контексте потенциального разделения мира на сферы влияния и неформального "обмена" Венесуэлы на Украину.

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред